ماين كرافت  minecraft التعليمية وكيفية المشاركة في المرحلة الأولى ساعة برمجة

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عمر شويل - جدة يبحث العديد من الطلبة عن ماين كرافت minecraft التعليمية للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج التي أعلنت عنها وزارة التعليم بالملكة العربية السعودية لجميع الطلبة وللمعلمين والمعلمات أيضاً، , ويأتي ذلك في خلال رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تهدف إلى التطور في ثقافة البرمجيات الحاسوبية.

ماين كرافت minecraft التعليمية

من أجل تعزيز ثقافة البرمجيات الحاسوبية للطلبة في المملكة العربية السعودية مما يؤدي إلى تطوير مهارات الطلبة، ومواكبة التحوّل إلى مجتمع المعرفة الرقمية، ويأتي ذلك نتيجة لتمتّع المملكة ببنية رقميّة قويّة ساهمت في تسريع عمليّة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي.

بالتعاون بين شركة ما يكروسوفت ووزارة التعليم السعودية تم إصدار المسابقة الوطنية الرقمية (مدرستي تُبرمج)، لتهيئ الطلبة للمنافسة المحليّة والدوليّة، وتنمية ثقافة البرمجيات الحاسوبية، لتحقيق التنمية الوطنيّة المستدامة.

أهداف مسابقة مدرستي تبرمج



نشر ثقافة البرمجيات الحاسوبية وتوظيفها في تطوير مهارة الطلبة بالمملكة العربية السعودية.

اكتشاف المواهب بين الطلبة في مجال البرمجة واستثمارها في صناعة مستقبل رقمي باهر.

خلق رح المنافسة لدى الطلاب لجعل التعلم ممتع.

اكتساب مهارة البحث والابتكار.

جعل مفهوم البرمجة شيق لدي الطلبة من خلال علبة يحبها الجميع.

تعزيز مبدأ المشاركة بين الطلبة بعضهم البعض وولي أمره ومعلمه.

مواكبة المنظومة العالمية المعرفية، لتحقيق أهداف التنمية الوطنيّة المستديمة.

مراحل المسابقة

تتكون مسابقة مدرستي تبرمج من خلال ماين كرافت minecraft التعليمية إلى مرحلتين، والمرحلة الأولى مهمتها تفعيل ساعة برمجة في مدارس التعليم العام باستخدام المركبات البرمجية (البلوكس) أو بالكتابة مباشر بلغة البايثون وهي لغة تحتاج إلى محترف برمجيات لذلك من السهل استخدام الـ (بلوكس).الفئات المشاركة بالمرحلة الأولى إدارات التعليم والمعلمون والمعلمات والمدارس والطلبة أيضاً، وقائد المدرسة، وولي الأمر ويجب إتمام المرحلة الأولى للاشتراك في المرحلة الثانية.