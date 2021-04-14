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عمر شويل - جدة استقدام العمالة المنزلية، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن آليه جديدة ستقوم بتطبيقها من أجل استقدام العمالة المنزلية في السعودية وذلك بهدف القضاء على سماسرة استقدامها إلى المملكة، مشيرة إلى أنها تقوم حالياً بتجربة رحلة موحدة لاستقدام العمالة المنزلية من خلال تغيير شامل ونهائي للطريقة التي يتم بها حالياً استقدام عمالة منزلية للعمل في المملكة.

الموارد البشرية تعلن آلية جديدة لاستقدام العمالة المنزلية في السعودية

أضافت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بان ما يقوم به السماسرة لاستقدم العمالة المنزلية أمر يخالف كافة الانظمة سواء في المملكة العربية السعودية أو الانظمة التي تطبقها دولة الارسال، محذرة كافة المواطنين والمقيمين من الاعلانات المضللة التي يطلقها بعض السماسرة.

وكشفت وزارة الموارد البشرية بأن الطريقة الجديدة تتمثل في منح التأشيرة بعد أن يتم التعاقد مع العمالة المنزلية من خلال مكتب معتمد من قبل الوزارة، وأن كافة المكاتب والشركات المرخص لها استقدام عمالة منزلية توجد في موقع مساند الإلكتروني.

حيث يقوم موقع مساند الإلكتروني بتقييم كافة العملاء السابقين للمكتب وأيضاً الاسعار التي يتم بها استقدام العمالة المنزلية، ويخضع لرقابة مشددة.

ويوفر موقع مساند العديد من الخدمات الالكترونية للعمالة المنزلية تتمثل في اختيار تأشيرة التعاقد وتحديد نوع الاستقدام والاطلاع على عقود العمل من أجل اختيار المناسب منها وأيضاً تحديد المكتب الذي تتم من خلاله عملية الاستقدام، وأخيراً دفع المبلغ عن طريق سداد.

وأوضحت بأن نظام العقد الموحد قد حدد كافة الحقوق والواجبات لكل طرف من أطراف التعاقد وهم صاحب العمل وصاحب المكتب والعامل، حيث حددت وجوب دفع غرامة في حالة الغاء التعاقد بعد خمسة أيام توقيع العقد تصل تلك الغرامة إلى 40% من قيمة العقد.