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عمر شويل - جدة أسعار مرسيدس في المملكة العربية السعودية 2021 وأنواعها ومواصفاتها، تعتبر شركة مرسيدس من اهم شركات السيارات الألمانية على مستوى العالم وشركة مرسيدس هي شركة فرعية تابعة لشركة دايملر وتشتهر مرسيدس بالمركبات الفاخرة وعربات النقل والشاحنات والحافلات وسيارات الإسعاف حيث تتميز بالفخامة والأناقة وقد ظهرت لأول مرة في عام 1926م عند نشوء دايملر بنز وفي عام 2018 كانت مرسيدس بنز العلامة التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات الفاخرة في العالم حيث باعت 2.31 مليون سيارة، وسنوضح لكم بالتفصيل أسعار المرسيدس في المملكة العربية السعودية وأنواعها ومواصفاتها.

أسعار مرسيدس في السعودية 2021

تختلف سعر سيارات مرسيدس في السعودية وفقا لمزاياها التقنية التي تتميز بها عن غيرها طبقا للامان والشكل وتوفير البنزين إلى أخره حيث يوجد أنواع عديدة من مرسيدس ونوضح لكم كافة أسعار المرسيدس في المملكة العربية السعودية 2021.

سعر ومواصفات مرسيدس مايباخ GLS 600 2021

يتراوح سعر مرسيدس مايباخ ابتداء من 750 ألف ريال سعودي، أما مواصفاتها كالتالي:

نحتوى على شبك مميز بخطوط عمودية من الكروم.

جنوط مايباخ اس كلاس 2021 مقاس 20 بوصة بتصميم أحادي الكتلة.

أبواب خلفية عريضة تتميز بأعمدة بضوء ربع ثابت.

محرك V8 ثنائي التيربو سعر 4 لتر مع شاحن توربينى بقوة 496 حصان.

مصد أمامي وفتحات تهوية ذات شكل مميز.

ناقل حركة أوتوماتيكي مزود بنظام الدفع الرباعي.

نظام إضاءة داخلي 64 لون وفتحة سقف مميزة.

قدرة عالية على التحكم وفق التوجيه القياسي للعجلات الخلفية الذي يعمل على تقليل من دائرة الدوران.

مقاعد أمامية مزودة بإعدادات التدليك وذاكرة بأربعة أوضاع.

سعر ومواصفات مرسيدس اس كلاس 2021

يتراوح سعر مرسيدس اس كلاس 2021 في السعودية من 475 ألف ريال سعودي حتى 590 ألف ريال سعودي أما مواصفاتها كالتالي :

تتميز بوضوح المصابيح الأمامية وغطاء أطول للمحرك.

تحتوى على ميزة التنقل في الوضع المعزز.

تحتوى على السيارة نظام صوت رباعي الأبعاد يحتوي على 30 مكبر صوت.

نظام الواقع المعزز الذي يوفر أسهم متحركة على زجاج السيارة الأمامي لتحديد الطريق.

وجود 3 شاشات اختيارية خلف السيارة التي تتيح ركن السيارة بسهولة.

نظام الكبح الأوتوماتيك في حالات الطوارئ.

تمتلك محرك توربيني سدادس الأسطوانات سعة 3 لتر.

توفير كافة مميزات الأمان الموجودة في مرسيدس بنز.

سعر ومواصفات مرسيدس GLA 2021

يتراوح سعر مرسيدس 2021 GLA 250 في المملكة العربية السعودية من 140 ألف ريال سعودي، أما GLA250 4Matic 2021 هو 148 ألف ريال سعودي أما مواصفاتها كالتالي:

ناقل حركة مزدوج أوتوماتيكي ثماني السرعات بدلًا من السابق ذي السبع سرعات.

محرك توربو رباعي سعة 2 لتر.

مقاعد خلفية يمكن تعديلها ورفعها بشكل مناسب للمستخدم.

نظام الدفع الرباعي.

زيادة سعة الشحن.

تحسين المواد الداخلية المكون منها السيارة.

ميزات السلامة الكاملة من مرسيدس مثل الكبح التلقائي وتثبيت السرعة التكيفي.

شاشتين مقاس 7 بوصة لعرض القياسات وأخرى للترفيه يمكن التحكم بهما من خلال اللمس أو الأوامر الصوتية.

سعر ومواصفات مرسيدس AMG E63S 2021

يتراوح سعر مرسيدس AMG E63S 2021 10 حوالي 405 ألف ريال سعودي بالإضافة إلى رسوم الشحن والضرائب واليكم اهم مواصفاتها كالتالي:

تحتوى على محرك v8 ثنائي التيربو بقوة 603 حصان.

تتميز بأن نظام دفع رباعي على وضع Drift mode لتوجيه العجلات الخلفية للسيارة.

تحتوى على جنوط قياسية مقاس 20 بوصة.

تصميم شبكي أمامي معاد تشكيله ليناسب تصميم السيارة.

ناقع حركة أوتوماتيكي مزود بتسع سرعات لنقل الحركة بكل سلاسة.

السيارة مصنعة من مواد عالية الجودة ن الداخل والخارج.

نظام توجيه AMG سلس ومتواصل.

حزمة إضاءة خارجية مميزة.

عجلة قيادة مميزة بالعديد من الأزرار وأدوات التحكم المدمجة لتتحكم في كل شيء موجود داخل السيارة.

توفير مميزات السلامة الكاملة في السيارة كتثبيت السرعة والتحذير القياسي من الاصطدام الأمامي والكبح التلقائي في حالات الطوارئ والتحذير عند الخروج من حارة السير.

زوج من الشاشات مقاس 12.3 بوصة لعرض المعلومات الخاصة بالسيارة وشاشة أخرى للترفيه.

سعر ومواصفات مرسيدس EQA2 2021

يتراوح سعر مرسيدس EQA2 2021 في المملكة العربية السعودية من 216 ألف ريال سعودي واليكم اهم مواصفاتها كالتالي: