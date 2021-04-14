نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والاستقلال القادمة الخميس في دوري أبطال أسيا ومشاهدتها عبر Gsa Live في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والاستقلال ، يستضيف استاد عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، أحداث المباراة المرتقبة وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسات دوري أبطال أسيا، يدخل الإمبراطور اللقاء بهدف واحد وهو الفوز ليس إلا، والحصول على نقاط المباراة الثلاث في أولى مبارياته بالمجموعة، واستغلال عامل الأرض لصالحه في بطولة استثنائية تجرى أحداثها على أرض المملكة العربية السعودية، ويقع الأهلي السعودي في مجموعة تضم كلاً من (الاستقلال الإيراني، الدحيل القطري، الشرطة العراقي)، ويسعى الإمبراطور لتحقيق أول انتصاراته، وإرسال رسالة شديدة اللهجة لباقي فرق البطولة مفادها أن الأهلي جاء ليقتنص اللقب، بينما يسعى الاستقلال إلى تحقيق المفاجئة، والفوز بالمباراة وتحقيق ثلاث نقاط مهمين وغالين في مشوار البطولة خاصة أمام الأهلي الكبير.

موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران

من المقرر أن تقام المباراة يوم الخميس القادم الثالث من رمضان 1442 هجرياً، الموافق 15 أبريل 2021، وذلك في التوقيتات التالية:

20:15:- الساعة الثامنة وخمسة عشر دقيقة بالتوقيت العالمي “جرينتش”.

21:15:- الساعة التاسعة وخمسة عشر دقيقة بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

22:15:- الساعة العاشرة وخمس عشر دقائق بتوقيت القاهرة والخرطوم.

23:15:- الساعة الحادية عشر وخمس عشر دقيقة بتوقيت مكة المكرمة وبغداد والدوحة.

24:15:- الساعة الثانية عشر وخمس عشر دقيقة بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة ومعلق المباراة

لم تحصل أي قناة عربية معروفة، حقوق بث مباريات دوري أبطال أسيا النسخة الحالية، وسوف يتم نقل المباراة المرتقبة على القنوات التالية:

منصة Gsa Live.

Sport Ukraine.

ويعلق على المباراة المعلق المتميز “سمير المعرفي”.

بطاقة مباراة الأهلي السعودي والاستقلال الإيراني