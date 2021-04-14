نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع السعودية فتح باب القبول والتسجيل للبكالوريوس والثانوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الدفاع السعودية فتح باب القبول ، والتسجيل اليوم الأربعاء الموافق 2 من شهر رمضان 1442هـ، الموافق 14 من شهر إبريل عام 2021م، وذلك للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس، وكذلك طلبة الكليات العسكرية من حاملي شهادة الثانوية العامة، والعلوم الطبيعية، للقيام بالالتحاق بالخدمة العسكرية بالمملكة، للعام الجديد 1442هـ/ 1443هـ، وسيتم البدء في استقبال الطلبات إلكترونيًا، وفق جدول زمني تم تحديده من قبل وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية، وفق كل شهادة علمية، ووفق شروط لابد من توافرها في راغبي الالتحاق والتسجيل بوزارة الدفاع السعودي، وذلك من خلال الرابط الرسمي الإلكتروني، عبر بوابة القبول والتسجيل الموحد للقوات المسلحة السعودية بالمملكة.

وزارة الدفاع السعودية فتح باب القبول

وقد تم الإعلان عبر واس وكالة الأنباء السعودية منذ قليل، وأضافت أن التقديم والتسجيل، سيتم من خلال جدول زمني، تم وضعه بدقة من قبل الوزارة، لتخفيف الضغط على الموقع وقت التسجيل، بحسب الشهادة العلمية للمتخرج، نذكرها بالترتيب التالي:

أولًا: لخريجي الجامعات الحاصلين على شهادة البكالوريوس، بدء من يوم الأحد القادم 20 من شهر رمضان لعام 1442هـ، الموافق 2 من شهر مايو لعام 2021م.

القادم 20 من لعام 1442هـ، الموافق 2 من شهر مايو لعام 2021م. ثانيًا: لطلبة الكليات العسكرية، الحاصلين على شهادة الثانوية العامة/ العلوم الطبيعية، يتم التقديم بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر شوال للعام 1442هـ، الموافق 1 يونيو لعام 2021م.

وللطلبة الراغبي الالتحاق اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب، من خلال الرابط الرسمي، مع ضرورة التسجيل بموقع النفاذ الوطني، كي يتمكن الطالب من التسجيل بسهولة.

خطوات التسجيل في وزارة الدفاع للإلتحاق بالخدمة العسكرية

وعلى راغبي التسجيل بوزارة الدفاع السعودية، اتباع الخطوات التالي ذكرها بالترتيب: