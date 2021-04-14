نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل إيداع معاشات شهر رمضان 1442 للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت اليوم الأربعاء ثاني أيام شهر رمضان المبارك 1442 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه تم إيداع معاش شهر رمضان لمستفيدين الضمان الاجتماعي ، حيث كتبت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر صفحتها الرسمية أنه تم إيداع مبالغ معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات.، واشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1442 على المعاش الأساسي والمساعدات النقدية لأجل الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء وهذا ما انتظره الكثيرون من مستفيدي الضمان الاجتماعي خاصة عقب الإعلان عن صرف رواتب الضمان الاجتماعي ثاني أيام شهر رمضان المبارك.

موعد صرف المكرمة الملكية رمضان 1442

ينتظر الكثيرون الآن في المملكة العربية السعودية الإعلان عن موعد صرف مكرمة ملكية رمضان 1442 مكرمة الملك سلمان كعادة كل عام والتي تصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي في شهر رمضان من كل عام كعيدية من الملك سلمان لسد متطلبات الحياة في الشهر الفضيل وعيد الفطر المبارك، وتبلغ قيمة المكرمة ألف ريال سعودي لمستفيد الضمان الاجتماعي الأساسي و500 ريال سعودي للتابعين ولكن لم يتم تحديد موعد صرفها إلى الآن ويتوقع أن يتم صرفها في العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل.

موعد صرف المساعدات المقطوعة رمضان 1442

بالنسبة إلى المساعدات المقطوعة والتي يبحث عنها الكثيرون الآن حيث حيث تعتمد الكثير من الأسر والأفراد أيضا في المملكة على راتب المقطوعة والذي يوفر حياة كريمة للكثير من الأسر السعودية وتحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بحسب الحالة الاجتماعية لكل أسرة أو فرد وبالطبع للأرامل والمطلقات اللاتي يحصلن على تلك الرواتب لإعانة أسرتها ويتم تحديد قيمة محددة لكل فرد أو لكل أسرة تصدر بتفصيلها في الحساب الشخصي الخاص بالفرد عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن صدور المساعدات المقطوعة لجزء من الأسر خلال شهر رمضان المبارك.