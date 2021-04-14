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عمر شويل - جدة أصدرت “وزارة الدفاع” بيانا هاما اليوم الأربعاء، الموافق 14 أبريل لعام 2021م ، كشفت فيه عن بدء فتح باب القبول للراغبين في التسجيل أمام كلا من الخريجين الجامعيين من الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) وطلاب الكليات العسكرية من الحاصلين على شهادة (الثانوية العامة/ علوم طبيعية) من أجل الالتحاق في الخدمة العسكرية، حيث أعلنت عن الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين و موعد التسجيل.

الإعلان عن شروط الالتحاق بالخدمة العسكرية و موعد فتح التسجيل

وكانت وزارة الدفاع قد شاركت اليوم بيانا من خلال حسابها الرسمي في موقع التغريدات “تويتر”، كشفت فيه عن استعداد اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين ، في وزارة الدفاع عن فتح باب القبول والتسجيل وذلك للعام الدراسي (١٤٤٢هـ/ ١٤٤٣هـ) لكلا من الطلاب السابق ذكرهم وهم الخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية؛ وذلك في موعد تم تحديده وهو يوم الأحد الموافق (١٤٤٢/٩/٢٠هـ) ، أما عن الموعد الذي تم تخصيصه لطلبة الكليات العسكرية فسيكون في يوم (الثلاثاء) الموافق (١٤٤٢/١٠/٢٠هـ)”.

ما هي شروط القبول والارشادات التي يجب اتباعها عند التسجيل للالتحاق بالخدمة

كما أضاف بيان وزارة الدفاع أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع، أن يقوموا بزيارة الموقع الإلكتروني التابع الى لجنة (بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة)، من أجل الاطلاع على كافة شروط القبول و التي ننقلها لكم من خلال المقال السطور التالية، والارشادات التي يجب الالتزام بها عند القيام بالتسجيل من خلال البوابة الالكترونية، كما قامت الوزارة بالتنبيه على جميع الطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بالخدمة بضرورة أن يقوموا بالتسجيل أولا على موقع (النفاذ الوطني)، و ذلك حتى يمكن للطالب أن ينجح في عملية التسجيل.

و إليكم الشروط التي تم الإعلان عنها من خلال بيان الوزارة ، و هي كالتالي :