نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات نيسان في السعودية تقسيط في المقال التالي
عمر شويل - جدة أطلقت شركة نيسان مجموعة من عروض السيارات الرمضانية 2021 في شهر الخير لكي تعيش العشرة مع شركة بترومين نيسان الوكيل السعودي في المملكة العربية السعودية.
عروض سيارات نيسان في السعودية تقسيط
السيارة الأولى نيسان ألتيما 10 سنوات صيانة مجانية و 10 سنوات ضمان ممدد و 10 أعوام مساعدة على الطريق و 10 ريال دفعة مقدمة لعملاء التقسيط تطبق الشروط والاحكام, الصيانة المجانية لا تشمل القطع الاستهلاكية وتسرى لـ10 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب. الضمان الممدد يفعل بعد الضمان المصنع ليصبح عدد سنوات الضمان 10 سنوات او 300 الف كم وغير قابل للتحويل ويخضع لشروط المورد. الدفعة الاولى 10 ريال لعملاء البنك الاهلى المحولة رواتبهم ويوجد عروض تمويلية اخرى طبقا لاختيارات العميل وتخضع لشروط جهة التمويل. العرض سارى حتى 13 مايو 2021.
عروض سيارات نيسان ماكسيما في السعودية تقسيط
توفر شركة بترومين نيسان سيارة نيسان ماكسيما 10 أعوام صيانة مجانية، و 10 أعوام ضمان ممدد و 10 أعوام مساعدة على الطريق و 10 ريال دفعة مقدمة لعملاء التقسيط تطبق الشروط والاحكام, الصيانة المجانية لا تشمل القطع الاستهلاكية وتسرى لـ10 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب. الضمان الممدد يفعل بعد الضمان المصنع ليصبح عدد سنوات الضمان 10 سنوات او 300 الف كم وغير قابل للتحويل ويخضع لشروط المورد. الدفعة الاولى 10 ريال لعملاء البنك الاهلى المحولة رواتبهم ويوجد عروض تمويلية اخرى طبقا لاختيارات العميل وتخضع لشروط جهة التمويل. العرض سارى حتى 13 مايو 2021.
عروض سيارات نيسان كيكس Kicks في السعودية تقسيط
10 سنوات
صيانة مجانية
10 سنوات
ضمان ممدد
10 سنوات
مساعدة على الطريق
10 ريال دفعه مقدمه
لعملاء التقسيط
تطبق الشروط والاحكام, الصيانة المجانية لا تشمل القطع الاستهلاكية وتسرى لـ10 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب. الضمان الممدد يفعل بعد الضمان المصنع ليصبح عدد سنوات الضمان 10 سنوات او 300 الف كم وغير قابل للتحويل ويخضع لشروط المورد. الدفعة الاولى 10 ريال لعملاء البنك الاهلى المحولة رواتبهم ويوجد عروض تمويلية اخرى طبقا لاختيارات العميل وتخضع لشروط جهة التمويل. العرض سارى حتى 13 مايو 2021.
عروض إكس متريل تقسيط سيارات في السعودية كس-تريل
10 سنوات
صيانة مجانية
10 سنوات
ضمان ممدد
10 سنوات
مساعدة على الطريق
10 ريال دفعه مقدمه
لعملاء التقسيط
تطبق الشروط والاحكام, الصيانة المجانية لا تشمل القطع الاستهلاكية وتسرى لـ10 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب. الضمان الممدد يفعل بعد الضمان المصنع ليصبح عدد سنوات الضمان 10 سنوات او 300 الف كم وغير قابل للتحويل ويخضع لشروط المورد. الدفعة الاولى 10 ريال لعملاء البنك الاهلى المحولة رواتبهم ويوجد عروض تمويلية اخرى طبقا لاختيارات العميل وتخضع لشروط جهة التمويل. العرض سارى حتى 13 مايو 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عروض سيارات نيسان في السعودية تقسيط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.