نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات نيسان في السعودية تقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة نيسان مجموعة من عروض السيارات الرمضانية 2021 في شهر الخير لكي تعيش العشرة مع شركة بترومين نيسان الوكيل السعودي في المملكة العربية السعودية.

عروض سيارات نيسان في السعودية تقسيط

السيارة الأولى نيسان ألتيما 10 سنوات صيانة مجانية و 10 سنوات ضمان ممدد و 10 أعوام مساعدة على الطريق و 10 ريال دفعة مقدمة لعملاء التقسيط تطبق الشروط والاحكام, الصيانة المجانية لا تشمل القطع الاستهلاكية وتسرى لـ10 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب. الضمان الممدد يفعل بعد الضمان المصنع ليصبح عدد سنوات الضمان 10 سنوات او 300 الف كم وغير قابل للتحويل ويخضع لشروط المورد. الدفعة الاولى 10 ريال لعملاء البنك الاهلى المحولة رواتبهم ويوجد عروض تمويلية اخرى طبقا لاختيارات العميل وتخضع لشروط جهة التمويل. العرض سارى حتى 13 مايو 2021.

عروض سيارات نيسان ماكسيما في السعودية تقسيط

توفر شركة بترومين نيسان سيارة نيسان ماكسيما 10 أعوام صيانة مجانية، و 10 أعوام ضمان ممدد و 10 أعوام مساعدة على الطريق و 10 ريال دفعة مقدمة لعملاء التقسيط تطبق الشروط والاحكام, الصيانة المجانية لا تشمل القطع الاستهلاكية وتسرى لـ10 سنوات او 100 الف كم ايهما اقرب. الضمان الممدد يفعل بعد الضمان المصنع ليصبح عدد سنوات الضمان 10 سنوات او 300 الف كم وغير قابل للتحويل ويخضع لشروط المورد. الدفعة الاولى 10 ريال لعملاء البنك الاهلى المحولة رواتبهم ويوجد عروض تمويلية اخرى طبقا لاختيارات العميل وتخضع لشروط جهة التمويل. العرض سارى حتى 13 مايو 2021.

عروض سيارات نيسان كيكس Kicks في السعودية تقسيط