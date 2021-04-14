“الشؤون الإسلامية” توجه بتخصيص خطبة الجمعة للتحذير من دفع الزكاة والصدقات لجهات خارجية مجهولة

بلادي – الرياض :

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة 4 / 9 / 1442هـ للحديث عن بيان أحكام الزكاة والصدقات وتوعية الناس وتحذيرهم من دفعها لجهات خارجية مجهولة.

وتضمن التوجيه بيان أحكام والزكاة والصدقات، والحث على دفعها لمستحقيها، سواءً أخرجها المسلم بنفسه أو عبر الجهات الرسمية المصرح لها بجمع الزكاة والتبرعات وإيصالها إلى مستحقيها، كمنصات “إحسان” و”فرجت” و”جود الإسكان”، وغيرها مما يكون تحت إشراف الجهات الرسمية.

ويأتي التوجيه لما ورد للوزارة بشأن ما رصدته الجهات المختصة من قيام جهات خارجية مشبوهة على شبكة الإنترنت تدعو لجمع التبرعات خارج المملكة، وقد ينساق البعض للتبرع وإجراء التحويل المالي لها، وأهمية التنبيه بخطورة تلك المواقع.