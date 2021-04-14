خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي هنأه فيه بشهر رمضان المبارك

بلادي – الرياض : تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه فيه بشهر رمضان المبارك. وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره للرئيس التركي على التهنئة بهذا الشهر الفضيل، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع الصيام وصالح الأعمال، وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير والنماء.

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