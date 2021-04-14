الطقس المتوقع غداً الخميس: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة على هذه المناطق

بلادي – الرياض :
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في المملكة ليوم غدٍ (الخميس).
وتوقّع المركز استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تصحب بزخات من البرد، على أجزاء من مناطق الرياض، والشرقية، والقصيم، وكذلك على مرتفعات نجران، وعسير، والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 39 درجة مئوية في وادي الدواسر، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 10 درجات مئوية في طريف.
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