بلادي – الرياض :
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأربعاء)، عن حقيقة وجود الكحول الإيثيلي والألوان الصناعية في مشروب السوبيا الرمضاني.
وأوضحت أنه لا يتم إضافة الكحول الإيثيلي لمشروب السوبياـ ولكن هناك نسبة ضئيلة من الإيثانول تنتج عن عملية التخمر الذاتي للعصائر والمشروبات، وهي تفاعلات كيميائية طبيعية مع السكر المضاف.
وأشارت “الغذاء والدواء” إلى أنه لا توجد لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الإيثانول في الأغذية، مضيفةً أن ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات تسوق من قبل الباعة المتجولين، والتي تفتقد إلى الشروط الصحية.
وكان شخص قد ظهر في مقطع فيديو وادعى أن السوبيا عبارة عن خمر، وأن الخميرة المستخدمة تأكل السكر وتحوله إلى إيثانول وميثانول وثاني أكسيد الكربون.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الغذاء والدواء” تكشف حقيقة وجود كحول في مشروب السوبيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.