“الغذاء والدواء” تحذر من استهلاك منتج مياه لإحدى الشركات المحلية

بلادي – الرياض :

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم (الأربعاء)، من استهلاك “مياه أمانة” حجم 4 جالونات، وذلك لتجاوزها الحدود القصوى المسموح بها من مادة البرومات.

وأوضحت أنها سحبت عينات من مياه الشرب المعبأة المنتجة محلياً خلال الفترة الماضية ولدفعات عدة من تواريخ إنتاج مختلفة وأحجام متنوعة، لتحديد مدى مطابقتها للمواصفة القياسية الخليجية.

وأوضحت أن نتائج التحاليل المخبرية أظهرت تجاوز النسبة القصوى المسموح بها من مادة البرومات، داعية المستهلكين لتجنب استهلاك هذا المنتج والتخلص مما لديهم منه.

وأكدت أنها اتخذت الإجراءات اللازمة حيال إلزام المصنع بسحب منتجه من الأسواق المحلية وإيقاف خطوط الإنتاج لذلك المنتج، حتى يلتزم المصنع بالحدود المسموح بها.