“الصحة العالمية” قلقة من تزايد كورونا خلال “رمضان” وتؤكد أن تحوره هو السبب

بلادي – الرياض :

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها من تزايد حالات كورونا خلال شهر رمضان في منطقة شمال أفريقيا وشرق المتوسط.

وأكد المدير الإقليمي للمنظمة في شرق المتوسط، أحمد المنظري، أن عدد الحالات ازداد بنسبة 22%، والوفيات زادت بنسبة 17% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق.

وطالبت المنظمة المصابين بأي مرض بأن يبقوا في منازلهم لئلا يضروا الآخرين، مشيرةً إلى أن اللقاحات أصبحت متوفرة الآن، ولكن لا يزال هناك اختلال واضح في توزيعها.

كما كشفت مديرة إدارة البرامج بالمنظمة، الدكتورة رنا الحجة، أن تحور الفيروس له علاقة بزيادة أعداد الإصابة في منطقة شرق المتوسط، مشيرة إلى أن اللقاحات المتاحة حاليا ما زالت فعالة في مواجهة تحورات الفيروس.

وأوضحت المنظمة أنها ما زالت تنصح بالتلقيح ضد الفيروس، والالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي تشمل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات.