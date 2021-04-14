وزير الثقافة يبحث سُبل تعزيز التبادل الثقافي مع السفير الصيني بالسعودية

بلادي – الرياض :
اجتمع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، اليوم عبر الاتصال المرئي مع سفير جمهورية الصين لدى السعودية تشن ويقينغ.
وبحث الوزير مع السفير الصيني مجالات التعاون الثقافي بين البلدين الصديقين، وسُبل تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التبادل الثقافي السعودي – الصيني، خاصة في المسارات والبرامج المعلنة مثل “جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية”، ومبادرة العام الثقافي السعودي – الصيني.
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