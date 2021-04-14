“شرطة الرياض” تطيح بمقيم ترصد لعملاء المصارف وسرق ما بحوزتهم

بلادي – الرياض :
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مقيم من الجنسية التشادية في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في الترصد لعملاء مصارف بأحياء شرق مدينة الرياض وسرقة ما بحوزتهم، حيث بلغت الأموال التي استولى عليها (187,000) ريال.
وأوضح أنه جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.
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