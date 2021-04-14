نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم وزارة الدفاع 1442 للجامعيين والحاصلين على شهادة الثانوية العامة: mod.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط تقديم وزارة الدفاع 1442 بعد أن تم الإعلان رسمياً من جانب وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل في الخدمة العسكرية للعام الدراسي 1442 – 1443هـ، حيث أعلنت الوزارة عن موعد فتح التسجيل للخريجين الجامعيين ممن حصلوا على شهادة البكالوريوس وطلبة الكليات العسكرية الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة علوم طبيعية للالتحاق بالخدمة للعام الدراسي القادم، وقد حددت الوزارة مواعيد التسجيل بالنسبة للجامعيين والحاصلين على مؤهل الثانوية العامة.

مواعيد تقديم وزارة الدفاع 1442

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين في وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية بحسب وكالة “واس” عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي القادم 1443هـ للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس وطلبة الكليات العسكرية للالتحاق بالخدمة العسكرية في المواعيد التالية:

يبدأ تسجيل الجامعيين الحاصلين على شهادة البكالوريوس اعتباراً من يوم الأحد الموافق لتاريخ 20 رمضان 1442هـ.

يبدأ تسجيل طلاب الكليات العسكرية اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق لتاريخ 20 شوال 1442هـ.

يتم التقديم عبر موقع وزارة الدفاع الإلكتروني (mod.gov.sa) الرسمي.

شروط تسجيل وزارة الدفاع 1442 ثانوي

أعلنت لجنة القبول المركزي لقبول طلاب الكليات العسكرية عن وجوب توافر عدداً من الشروط للالتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع للمتقدمين الثانوي، ويمكنكم التعرف على شروط وزارة الدفاع من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده خلال تواجده لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة، ولكن يشترط عدم حمل جواز وجنسية البلد الذي ولد به. توفر حسن السيرة والسلوك. ألا يكون محكوماً عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف. حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم عام “انتظام نهاري”، ويكون التخصص علوم طبيعية فقط لكافة الكليات، ويجب أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي، ولن يتم قبول خريجي الأعوام السابقة. يجب ألا تقل النسبة المئوية عن 80% في التخصص العلمي. تأدية اختبار القدرات العامة، وحصوله على درجة لا تقل عن 60%. تأدية اختبار قياس التحصيلي، وحصوله على درجة لا تقل عن 60%. أن يكون المتقدم قد أدى اختبار الكفايات. لا يقل العمر عن 17 عام، ولا يزيد عن 22 عام. اجتياز الفحص الطبي المبدئي والنهائي. اجتياز المقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم غير متزوجاً. تناسب الطول مع الوزن، ويكون الحد الأدنى 165سم – 52 كجم، والحد الأقصى 188سم – 95 كجم. لا يتم قبول سوى الكشف الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وتعتبر النتائج نهائية، ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي مرة أخرى أو معرفة أسباب عدم اللياقة. اجتياز المتقدم لاختبارات القبول واللياقة البدنية، واجتياز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تقوم بطلب ذلك.

إرشادات الكشف الطبي للمتقدمين للكليات العسكرية

أن يكون الطول ما بين 165 سم إلى 188 سم.

أن يكون الوزن وفق جدول الأطوال والأوزان المعتمد، ويكون الحد الأدنى للوزن المسموح به هو 52 كجم، والحد الأقصى هو 95 كجم.

قيام المتقدم بمراجعة طبيب أنف وأذن وحنجرة، والتأكد من عدم وجود أشماع بداخل الأذن.

مراجعة طبيب الأسنان والتأكد من عدم وجود تسوس أو حشوات مؤقته.

مراجعة طبيب العيون للتأكد من سلامة النظر.

في حال إجراء عملية تصحيح نظر، يجب إحضار تقرير طبي يوضح تاريخ العملية ونسبة النقص قبل العلمية.

.في حال سبق أن أصيب المتقدم بكسور ودعت الحاجة لتركيب أسياخ معدنية بداخل الجسم، فيجب إحضار تقريراً طبياً عن الحالة من جانب الطبيب المختص، إلى جانب إحضار الأشعة إن وجدت.

في حال القيام بإجراء عملية جراحية، فيجب إحضار تقرير طبي عن الحالة من المستشفى التي قامت بإجراء العملية.

شروط التقديم للجامعيين بوزارة الدفاع

أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين عن وجوب توافر عدداً من الشروط للالتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع للمتقدمين الجامعيين، ويمكنكم التعرف على شروط تقديم وزارة الدفاع من خلال التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أصلاً ومنشأً، ويتم استثناء من كانت نشأته مع والده خلال تواجده لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة، ولكن يشترط عدم حمل جواز وجنسية البلد الذي ولد به. توفر حسن السيرة والسلوك. ألا يكون محكوماً عليه بحدٍ شرعي أو في جريمة تخل بالأمانة أو الشرف، وألا يكون سبق وأن انسحب أو تم طرده من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب كان. حصول المتقدم على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي، ولا يقل التقدير عن “جيد”. لا يزيد العمر عن 27 عام لكافة التخصصات، ولا يزيد عن 30 عام للأطباء تخصص طبيب عام أو جراحة “طبيب أسنان” عند بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ. تأدية اختبار القدرات العامة للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين. لا يقل الطول عن 165 سم. تناسب الطول مع الوزن. حصول المتقدم على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية بجميع التخصصات الصحية والطبية. إنهاء فترة الامتياز للتخصصات الطبية. اجتياز الفحص الطبي المبدئي والنهائي والمقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم غير متزوجاً من أجنبية. ألا يكون مصاباً بصرع أو ربو أو أي أمراض أخرى معدية. لا يتم قبول سوى الكشف الطبي الصادر عن اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية، وتعتبر النتائج نهائية، ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي مرة أخرى أو معرفة أسباب عدم اللياقة.

وزارة الدفاع تسجيل الدخول

يتيح موقع وزارة الدفاع الإلكتروني “موقع اللجنة المركزية” أمام طلاب الكليات العسكرية والجامعيين إمكانية تقديم وزارة الدفاع 1442 أو التقديم للكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ودورة الضباط الجامعيين، حيث يمكن من خلال الموقع الإلكتروني للجنة المركزية الحصول على الخدمات التالية: