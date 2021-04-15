الهلال الأحمر بالمدينة يبدأ بتنفيذ برنامج موسم رمضان 42

دوت الخليج – المدينة :

600 موظف و 8 عنايات متقدمة و 785 متطوع ومتطوعة

بدأت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة يوم أمس الثلاثاء غرة شهر رمضان المبارك بتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم العمرة في كامل المنطقة لعام 1442هـ وذلك بناءً على ماتم اعتماده من هيئة الهلال الاحمر السعودي لتيسير اعمال الزيارة بالمسجد النبوي الشريف .

اكد ذلك المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر بمنطقة المدينة المنورة خالد بن مساعد السهلي مبينا بأن الخطة تهدف الى تقديم الخدمات الطبية الاسعافية الطارئة لزوار المسجد النبوي الشريف والطرق المؤدية للمدينة المنورة والتي تبدأ من بداية شهر رمضان المبارك وتنتهي في الخامس من شهر شوال .

ونوه السهلي الى ان الخطة شملت تشغيل ثلاث عنايات طبية متقدمة يكون تمركزها في ساحات المسجد النبوي الشريف في اوقات الذروة بالاضافة إلى تغطية المناطق المركزية بالمدينة والطرق المؤدية لها في باقي اوقات اليوم ويقوم على تنفيذ هذه الخطة 36 مركزا إسعافياً بالمنطقة تحوي اكثر من 45 فرقة إسعافية متقدمة التجهيز منها 8 فرق للعنايات الطبية خلال النوبة الواحدة ، و مشيراً بانه يقوم على تنفيذ هذه الخطة ما يقارب 600 موظف من مختلف التصنيفات والوظائف .و يتم تكثيف الخدمات الإسعافية بالمسجد النبوي يومياً لتغطية صلاة التروايح والتهجد كذلك مضاعفة الجهود في ليلتي الختمة و ليلة 27 وتغطية صلاة العيد والزيارة .

وبناءً على الإجراءات الإحترازية هذا العام يتم زيادة القوة التشغيلية بالمسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به بشكل متناسق مع اعداد المصلين حسب ما تدعي الحاجة لذلك .

بالاضافة الى مايقارب 785 متطوع ومتطوعة يعملون من خلال التواجد في المسجد النبوي والتغطية الإسعافية في جميع اقسامه وساحاته .

و يتكون فريق التطوع النسائي من 465 متطوعة يعملن على مدار الساعة في الاقسام النسائية و 320 متطوع رجالي يعملون في الاقسام الرجالية بالمسجد النبوي في جميع الاماكن المتاحة داخل المسجد النبوي وساحاته هذا وقد تم تجهيز المتطوعين بالدورات اللازمة حسب الاحتياج قبل بدء موسم العمرة كما يشتمل التجهيز للتطوع على 8 عربات كهربائية و اجهزة طبية داخل الحقائب الإسعافية الموجودة مع كل فريق كما تم تخصيص احدى القنوات اللاسلكية لتيسير اعمال التطوع الإسعافي بالمسجد النبوي .

وأبان السهلي بأنه تدار هذه الخطة من قبل غرفة عمليات المدينة المنورة بعدد يقارب الاربعون فرداً بالاعتماد بالكامل على الإنظمة التقنية للهيئة والتي تبدء من تلقي البلاغ عن طريق الاتصال على 997 او عن طريق تطبيق إسعفني الذي يحتوي على 9 لغات ، ومن ثم تمرير البلاغ للفرق الإسعافية الإقرب للحالة عن طريق برنامج المسعف الالكتروني و مباشرة الحالة وتقييمها وإسعافها لإقرب مستشفى وتزويد المنشأة الصحية بكامل التقرير الإسعافي للحالة بطريقة الالكترونية بالكامل ويتم متابعة جميع مجريات البلاغ من قبل القيادة الميدانية عن طريق برنامج القائد الميداني الالكتروني و اصدار التوجيهات لجميع العاملين في الميدان عن طريق البرنامج وفي اسرع وقت ممكن .

واختتم السهلي بأنه يشرف ويقف على تنفيذ الخطة مدير فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة د. أحمد بن علي الزهراني والاشراف الفني والتشغيلي من قبل فريق الشئون الإسعافية بالمنطقة والقيادة الميدانية والإدارة الطبية والإدارات المساندة .