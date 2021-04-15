مركز حي الحمدانية ومشاة الحمدانية يطلقان “التحدي مع النفس”

جدة – محمد الرايقي برعاية مركز حي الحمدانية تعلن إدارة مشاة الحمدانيةعن المسابقة الرمضانية (التحدي مع النفس) والتي تهدف إلى تحفيز المجتمع على ممارسة رياضة المشي في رمضان وخسارة مزيد من الوزن خلال هذا الشهر الكريم بمعدل تقريبي 5 كغم ، بدأت المسابقة من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك وتنتهي في ٢٢ رمضان

حيث تم تقسيم المسابقة إلى فئتين الأولى للمبتدئين وممن لديهم ظروف والفئة الثانية للممارسين ومحترفي المشي كالتالي:

مطلوب من الفئة الأولى 100 ألف خطوة خلال 22 يوم بمعدل 5 آلاف خطوة كحد أدنى

وأما الفئة الثانية : فمطلوب منهم ربع مليون خطوة 250 ألف خطوة بواقع 12500 خطوة يوميا كحد أدنى خلال فترة المنافسة المشار إليها أعلاه ومن زاد عن ذلك فهو تعزيز للمنافسة .

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