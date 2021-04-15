نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد رفع آذان الفجر في السعودية باليوم الثالث من شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة نعرض لكم موعد آذان الفجر في السعودية في ثالث أيام شهر رمضان الكريم، والذي يبحث عنه الجميع في المملكة حيث أنه مع حلول شهر رمضان المبارك أصبح جميع المواطنين داخل المملكة العربية السعودية يترقبون موعد آذان الفجر، ومواعيد آذان المغرب، لبدء الصيام اليومي وقد وضحت الإمساكية المواعيد طوال الشهر الكريم، مع اختلاف التوقيت من مدينة لأخرى فكل مدينة يحين الموعد لديها بفارق بضع دقائق من الأخرى، ومع رفع الآذان يبدأ المسلمون في الصيام.

مواعيد آذان الفجر في السعودية

كما ذكرنا يختلف موعد الأذان من مدينة لمدينة بدقيقة الأقل أو أكثر مع العلم أن التوقيت يتناقص يوميا سواء بالنسبة للصيام والإفطار، وسوف يكون موعد آذان الفجر في الرابعة في المدينة المنورة بينما يحين الموعد في مدينة الرياض في الثالثة وتسعة وخمسون دقيقة، وهكذا في جميع المدن الأخرى، ونعرض لكم توقيت الآذان في المدن المختلفة.

مدينة الرياض: 4:11

مدينة جدة: 4:46

مدينة مكة المكرمة: 4:43

المدينة المنورة: 4:39

مدينة الدمام: 3:54

مدينة الطائف: 4:40

مدينة تبوك: 4:44

فضل صيام شهر رمضان

يحصل الصائم على الكثير من المنفعة من خلال الصوم فهو أحد أركان الإسلام التي وهبها الله للبشرية، فالشهر الفضيل مع أهم وأفضل الشهور خلال العام حيث يرحم الله سبحانه العباد في العشر الأوائل من الشهر، ويغفر الذنوب والخطايا التي قام بها العباد في الثلث الثاني منه، ويعتق الرقاب فيمحي الذنوب ولا تمس العبد النار في العشر الأواخر، كما تقام فيه صلاة التراويح التي تروي ظمأ المسلمين طوال الشهر، كما أن الأجر يتضاعف خلال الشهر فالحسنات تتضاعف وتتكاثر بشكل كبير، ولذلك سمي بالخير والبركة فكل ما فيه طيب ورائع، وعاد على المسلمين بالمنفعة العظيمة، فهنيئا لمن اغتنم رمضان في العباد.