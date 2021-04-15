سجل الآن ماين كرافت مدرستي تبرمج 1442 رابط Minecraft Education Edition

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عمر شويل - جدة التسجيل في ماين كرافت مدرستي تبرمج 1442 يتم من الدخول على موقع منصة مدرستي التعليمية، ورابط لعبة ماينكرافت التعليمية، حيث حصلت مسابقة مدرستي تبرمج على اهتمام بالغ خلال الفترة الأخيرة بعد أن قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بالإعلان عنها والتي تناسب جميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، كما تم برمجة تلك المسابقة من خلال التعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية وذلك من أجل تنمية وتعزيز الثقافة البرمجية وتطوير عملية التعليم عن بُعد والقدرة على استيعاب مفاهيم المعرفة الرقمية والمساهمة بشكل كبير في مجال التكنولوجيا البرمجية الحديثة والتي تساهم بشكل كبير على التحول الرقمي بحلول عام 2030 داخل المملكة العربية السعودية.

التسجيل في لعبة ماين كرافت مدرستي تبرمج

حازت لعبة ماين كرافت مدرستي تبرمج على أعلى نسبة إقبال خلال الفترة الماضية منذ إعلان وزارة التعليم عن الاشتراك في المسابقة، ولذلك اهتمينا في موقع ثقفني بتقديم شرح كيف تلعب ماين كرافت، وتعتبر لعبة ماين كرافت واحدة من أفضل الألعاب الإلكترونية المفتوحة التي تساهم بشكل كبير في تنمية الفكر الإبداعي والتعاون بين المستخدمين وإتمام عدد من المهام أهمها :-

اختيار الشخصيات بالشكل مناسب من الشخصيات المقدمة داخل اللعبة.

تقديم عدد من الأدوات المحفزة والتي تساعد على إنجاز اللعبة

خلق بيئة لعبة آمنه.

طريقة تثبيت ماين كرافت التعليمية

يمكنك تثبيت لعبة ماين كرافت الجديدة من خلال التسجيل والاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج والتي تتم وفقا للخطوات الآتية:-

أولا يتوجب تسجيل الدخول عبر الموقع الخاص باللعبة ماين كرافت التعليمي.

اختيار الإصدار الخاص باللعبة بالشكل الذي يتوافق مع نظام التشغيل الخاص بالمستخدم سواء كان نظام التشغيل ويندوز أو آبل.

اختيار تحميل اللعبة والضغط على الأيقونة الخاصة بالتشغيل

ثم متابعة خطوات التثبيت والموافقة على كافة الشروط والأحكام داخل اللعبة.

اختيار المكان المراد تثبيت اللعبة به واستكمال عمليات التثبيت install

وبعد الانتهاء من تثبيت اللعبة يمكنك تسجيل الدخول باستخدام البريد الإلكتروني الخاص بموقع مدرستي

واختيار تسجيل الدخل وإدخال البريد الالكتروني وكلمة المرور الخاصة بالمستخدم

والضغط على تسجيل الدخول سوف يتم فتح اللعبة بنجاح.

فيديو شرح لعبة ماينكرافت التعليمية Minecraft Education Edition

مسابقة مدرستي المرحلة الأولى

انطلق باب التسجيل في المسابقة التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية، ومرحلتها الأولى يستمر التسجيل بها حتى 17 رمضان 1442 هـ،وهي مسابقة ساعة برمجة والتي تحكي قصة القريتين.