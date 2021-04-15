نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في برنامج مايكروسوفت تيمز في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية طريقة أداء الاختبارات عن بعد عبر تطبيق مايكروسوفت تيمز ، حيث يستطيع كل من الطالب والمعلم التسجيل في البرنامج عبر صفحة الويب الخاصة بالبرنامج لتسهيل التواصل فيما بينهم وعن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة أو عبر منصة مدرستي يستطيع الطالب التعرف علي الطريقة اللازمة لذلك أو من خلال مقالنا هذا ، ويستطيع المعلم أيضا الانضمام للبرنامج لسحب بيانات الاختبارات والنماذج ، وفي مقالنا نشرح طريقة تثبيت البرنامج وكيفية إنشاء حساب به والانضمام للمجموعة عبر التطبيق ،ويقوم المعلم فيما بعد برفع كافة النتائج عبر منصة نور التعليمية.

التسجيل في برنامج مايكروسوفت تيمز للطلاب

مثل ما هي الخطوات الخاصة بالالتحاق بالدروس والحصص عبر منصة مدرستي التعليمية فإن خطوات مايكروسوفت تيم لا تختلف كثيراً كالآتي :

بالبحث في جوجل عن التسجيل في مايكروسوفت تيمز يوجهنا لصفحة الموقع الرئيسي للبرنامج.

نتتبع خطوات الشرح الموجودة بالصور علي الصفحة.

نستخدم حسابنا في منصة مدرستي لتسجيل الدخول علي البرنامج.

بعد الدخول من الصفحة الرئيسية يتبين لنا وجود دروس متاحة للمعلمين المسجلين.

يختار الطالب الدرس المراد الانضمام إليه ويقوم بالتسجيل.

يتيح برنامج مايكروسوفت تيم غرف محادثات للطلاب والمعلمين لتبادل المعلومات والمناقشات العلمية.

طريقة التسجيل في البرنامج للمعلمين

عن طريق استخدام معرف الحساب الخاص بالمعلم علي منصة مدرستي يستطيع تسجيل الدخول لحساب مايكروسوفت تيمز كالآتي :

الدخول لصفحة البرنامج عبر نفس الخطوات السابقة

استخدام معرف حساب منصة مدرستي الخاص بالمعلم

من الصفحة الرئيسية بعد الدخول يجد المعلم قائمة المهام والفصول الخاصة به.

يتاح للمعلم خيارات بدأ اجتماع الآن أو خيار جدولة اجتماع علي كل مهمة.

يتاح للمعلم استخدام لوحة بيضاء محاكية للسبورة والتي تظهر للطلاب.

يقم المعلم برفع نتائج طلابه علي منصة نور التعليمية في النهاية وهي احد الأدوات التي توفرها وزارة التعليم مثل مجموعة قنوات عين للدروس.

نصائح الاستخدام الخاص بمايكروسوفت تيمز

من المهم قبل الشروع في استخدام مايكروسوفت تيمز القيام بالخروج من حسابات مايكروسوفت علي الجهاز المستخدم ثم تسجيل الدخول بحساب منصة مدرستي.

لا يتم اختيار مايكروسوفت تيمز للعمل حتي لا يوجهنا لخيار غير منصة مدرستي.

يمكنكم استخدام البرنامج عبر تطبيق سطح مكتب للكمبيوتر أو الهاتف.

البرنامج مجاني مائة بالمائة ولا يحتاج لإمكانيات جهاز قوية.

يقوم المعلم في النهاية برفع نتائج الطلاب عبر منصة نور التعليمية.

يمكنكم التعرف علي كيفية الانضمام لمسابقة مدرستي تبرمج ماين كرافت بدعم من مايكروسوفت أيضاً.