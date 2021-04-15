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عمر شويل - جدة “اربح اليوم” سحب رمضان مسابقة الحلم Dream مع مصطفي الأغا علي mbc السعودية، سحب مسابقة الحلم رمضان 2021 على قناة mbc وجوائز مالية قيمة تصل إلى نصف مليون دولار، حيث يترقب متابعو برنامج الحلم خلال الساعات القادمة والذي يقدمه الإعلامي مصطفى الأغا السحب، وذلك من المقرر عرض نتائج السحب على قناة ام بي سي وذلك خلال شهر رمضان المبارك، كذلك تستمر عمليات المشاركة في مسابقة الحلم حتى الآن دون توقف حتى يوم السحب، كما اشترك في مسابقة الحلم الأشخاص من جميع الدول رغبة في تحقيق حلم الفوز والربح في هذه المسابقة نظراً لجوائزها المالية، حيث أن الجائزة المالية المقدمة لمسابقة الحلم 2021 هي نصف مليون دولار، بالإضافة إلى منزل مريح وكبير في إحدى الجزر اليونانية، ومن خلال هذا المقال سنوضح شروط الاشتراك في مسابقة الحلم وطريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2021 وتردد القناة الناقلة ام بي سي لنتائج سحب مسابقة الحلم.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم dream 2021

حيث يمكنك الاشتراك لحين الإعلان عن نتائج السحب وذلك بشروط وضوابط حددتها إدارة مسابقة الحلم، حيث أكدت على ضرورة الاشتراك قبل آخر موعد حددته إدارة المسابقة وهو 31 ديسمبر القادم، كذلك بالإضافة إلى تأكيدها على أنه يجب الاشتراك بالطرق التقليدية مثل الرسائل النصية أو الاتصال الدولي، وذلك بإرسال رسالة نصية بكلمة حلم أو Dream.

على الرقم المرادف لبلدك، كذلك وسيتم الاتصال بالفائز من رقم دولي أرضي لجميع البلدان ولكن التواصل برقم الهاتف إذا كان الفائز من اليمن أو سوريا على الهواء مباشرة على قناة ام بي سي، حيث سيقوم الإعلامي الشهير مصطفى الأغا بالاتصال به على الهواء مباشرة وتهنئة الفائز لضمان الشفافية والمصداقية.

تردد قناة ام بي سي mbc الناقلة لنتائج سحب مسابقة الحلم 2021

حيث يمكنك متابعة نتائج سحب مسابقة الحلم على قناة ام بي سي، وذلك على التردد التالي:

تردد القناة: 11470

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز:27500

القمر الصناعي: نايل سات

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم Dream رمضان mbc 2021

حيث أكدت إدارة مسابقة الحلم على أنه يجب الاشتراك بالطرق التقليدية مثل الرسائل النصية بإرسال كلمة حلم باللغة العربية أو Dream الإنجليزية، أو يمكن بالاتصال الدولي مع التأكد من حل السؤال الذي يصله لاستمرار الاشتراك.