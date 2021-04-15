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عمر شويل - جدة خطوات تقسيط أى جهاز لاب توب من جرير 1442م بأسعار تناسب الجميع ، صار الانترنت من الأمور الهامة واهتمام الكثيرين من الأخطواتشخاص، لذا يحلم الكثيرون إلى شراء أجهزة اللاب توب والكمبيوتر، ولكن يوجد بعض الناس لايستطيعون دفع قيمة تلك الأجهزة بالكامل، لذلك حرصت المملكة العربية السعودية على توفير هذه الأجهزة للمواطنين بأقساط مُيسرة، لشراء هذه الأجهزة من خلالها وذلك وفقًا لرؤية المملكة العربية السعودية2030 في الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وآلية التعليم عن بُعد.

خطوات تقسيط أى جهاز لاب توب من جرير 1442م بأسعار تناسب الجميع

يُوفر جرير للمواطنين السعوديين العديد من التسهيلات حتى يستطيعوا الحصول على فرصة لاب توب بالتقسيط، بأسعار تناسب الجميع لتعطيهم فرصة أكبر للوصول إلى أفضل المنتجات بطرق سهلة وبسيطة.

تقدم مكتبة جرير خدمة تقسيط المشتريات من خلال تعاونها مع شركة كوارا للتمويل، من خلال إتاحة خدمة التقسيط على أقساط شهرية مُيسرة حسب اختيار العميل، ولمعرفة عروض اللاب توب من جرير يمكنك الدخول على موقع العروض الخاص بها.

شروط التقسيط فى مكتبة جرير 1442هـ

تتم خدمة التقسيط من خلال التعاون بين مكتبة جرير وشركة كوارا حيث يكون لها حق قبول ورفض طلب التقسيط وفقًا لأهلية العميل والشروط المُحددة للتقسيط، من خلال السطور التالية

ألا تقل قيمة الفاتورة عن 3.000 ريال سعودي، ولا تزيد عن 30.000 ريال سعودي.

في حالة رغبة العميل في استبدال واسترجاع المنتج يخضع لأحكام الاستبدال والاسترجاع من جرير ولا يحق له الحصول على قيمة المنتج نقدًا.

لا يستطيع العميل شراء المنتج عن طريق الدمج بين الدفع من خلال التقسيط وطريقة دفع أخرى.

يحق للعميل اختيار قيمة القسط المناسبة له من خلال المُتاح ( 6 أشهر، 12شهر، 18شهر، 24 شهر، 36 شهر ) وذلك بشرط ألا يتعارض ذلك مع شروط وأحكام التمويل.

المستندات المطلوبة التقسيط من جرير

يمكن للمواطن السعودي التقسيط من خلال مكتبة جرير وشركة كوارا، وذلك بتوفيرها المستندات المطلوبة وهى كالآتي:

كشف حساب لآخر ثلاثة أشهر من الراتب.

الهوية الوطنية سارية المفعول.

اشتراك التأمينات الاجتماعية.

تعريف الراتب.

مزايا التقسيط من مكتبة جرير

الموافقة على التقسيط بسهولة، في خلال 30 دقيقة في حالة توفير كافة المستندات المطلوبة.

التمويل يصل حتى 30.000 ريال سعودي.

بدون دفعة أولى.

تصل فترة السداد حتى 36 شهر.

عدم الحاجة إلى كفيل.

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

عدم اجبار العميل على شراء منتج معين، وتوفيرها كافة المنتجات وإعطائه الحرية المطلقة في اختيار ما يريده.

توفير نظام المكافأة، ففي حالة شراء منتجات من مكتبة جرير في حدود 100 ريال سعودي، يتم استرداد 2 ريال سعودي للاستفادة منه بعد جمع النقاط.

توفير ميزة جيدة لحاملي البطاقة الائتمانية وهى حصول العميل على خصم 10% عند الشراء باستخدام بطاقة سامبا.

عروض تقسيط اللاب توب من جرير

يستطيع العميل معرفة عروض اللاب توب من خلال الخطوات الآتية: