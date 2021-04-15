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عمر شويل - جدة يسعى العديد من أصحاب الأعمال بالمملكة العربية السعودية لمواكبة ركب التطور التكنولوجي الذي تعيشه المملكة في الفترة الأخيرة وذلك من خلال مواكبة طرق التعامل الإلكتروني مع هيئات الدولة والمؤسسات الحكومية والغير حكومية عن طريق التحول الرقمي في أنظمة العمل ، وإدارة الأعمال أحد أهم المتطلبات التي لابد من تحويلها رقمياً ، إذ يحتاج رواد الأعمال لرواج اكبر وربط اسرع مع المتعاملين معهم داخلياً وخارجين وانتشار اقوي علي مستوي العملاء ، فأصبح وجود موقع أو نطاق إلكتروني لكل نشط أمر واجب للقدرة علي تلبية حاجة سوق العمل السعودي في يومنا الحاضر ، وتطرح منصة حوسبة السحابية المتكاملة اختيار الحصول علي نطاق سعودي من حوسبة حيث تتيح لعملائها إمكانية إنشاء نطاق سعودي أو نقل نطاق سعودي أو استضافة نطاق حسب حاجة العميل.

التعريف بمنصة حوسبة الإلكترونية

منصة حوسبة هي منصة إلكترونية تابعة لشركة سعودية تقوم علي أعمال النقل الإلكتروني والتكنولوجي للمنشآت والمؤسسات ، وتوفر المنصة العديد من الحلول والخدمات المتطورة ، وتعمل المنصة علي أساس حل المشكلات ومواجهة المعوقات ، وتختص المنصة في مجالات بناء قواعد البيانات للشركات وتطوير المنتجات وإدارة الأعمال المحاسبية ، وتقوم حوسبة بتسجيل أسماء نطاقات سعودية للشركات بدعم واعتماد من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية ، وقد تم إنشاء المنصة عام 2013 ، ويعمل لدي حوسبة فريق كبير من خبراء الدعم التكنولوجي والمحاسبي ويمكن التواصل مع الشركة المديرة لمنصة حوسبة من خلال البريد الإلكتروني : [email protected] ، علي مدار الأربعة وعشرون ساعة يومياً أو الاتصال علي رقم الهاتف الثابت : 920033216 من الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية : 9:00 ص إلى 6:00 م.

خدمات الحصول علي نطاق سعودي من حوسبة

وفي ظل التطوير الخاص بالمنصات الإلكترونية مثل منصة إنجاز الرقمية فإن منصة حوسبة تقدم منصة حوسبة الإلكترونية العديد من الخدمات الخاصة بالنطاقات الإلكترونية كالآتي :

خدمة نقل نطاق :

عليك الاتصال بوكيل حوسبة أو من خلال المركز السعودي لشبكة NIC.SA نقوم بالدخول للموقع الرسمي لشبكة NIC.SA ونحدد النطاق المراد نقله ونضغط علي طلب رمز تحقق النطاق. نقوم بقراءة الشروط والموافقة عليها. نستقبل رمز المصادقة عبر البريد الإلكتروني ورسالة عبر الجوال. نقوم بعد ذلك بالدخول علي منصة حوسبة للملف الشخصي والضغط علي نقل نطاق لحسابي. نقوم بعد ذلك بإدخال اسم النطاق ورمز التحقق ونضغط علي إرسال. نستقبل رسالة فاتورة التجديد لمدة عام عبر البريد الإلكتروني. تقوم بعد ذلك بسداد الرسوم لتجديد النطاق لمدة عام لإكمال أمر نقل النطاق خلال خمسة أيام. ستستقبل رسالة عبر الجوال والبريد الإلكتروني للتحقق من الطلب.

خدمة تسجيل نطاق:

نقوم بالتحقق من توفر النطاق المطلوب ومليء النموذج وإرفاق الملفات المطلوبة.

خدمة تحديد العلاقة : بين النطاقات المسجلة والنطاقات المطلوب نقلها حسب الامتدادات sa ، .com.sa ، .net.sa .

بين النطاقات المسجلة والنطاقات المطلوب نقلها حسب الامتدادات sa ، .com.sa ، .net.sa . خدمات تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الإعلامية والبريدية.

خدمات النطاقات :



تقوم بتحديد النطاق المطلوب تجديده. تقوم بتحديد عد سنوات التجديد للنطاق. تنتظر موافقة المنسق الإداري. تقوم بدفع الرسوم والتجديد تلقائياً. تقوم بتعديل بيانات النطاق وتحديد النطاق المراد تعديل بياناته. تقوم بتعديل البيانات وإرسال الطلب.

خدمات حذف النطاق :

لحذف النطاق يتم تحديد النطاق المراد حذفه يتم إرسال رسالة للمنسق الإداري للتحقق من الطلب وإصدار موافقة عليه. عند الموافقة علي الطلب سيتم حذف النطاق.

خدمة الحصول علي رمز تحقق للنطاق :

نقوم بتحديد النطاق المراد الحصول علي رمز تحققه. نقوم بإرسال رسالة بالجوال أو البريد الإلكتروني للمنسق الإداري. بعد الموافقة سيتم إرسال رسالة برمز التحقق للمنسق.

خدمة استرجاع النطاقات :

تخضع النطاقات المحذوفة لقابلية الاسترجاع خلال ثلاثون يوماً من تاريخ الحذف. يمكن لصاحب النطاق تقديم الطلب خلال الثلاثين يوماً ودفع الرسوم. لا يتاح حجز النطاق لعميل آخر خلال الثلاثين يوماً. ينتقل النطاق لمرحلة الـ 5 أيام للحذف الكامل بعد الثلاثين يوم.

والفيديو التالي يوضح طريقة نقل النطاق إلي منصة حوسبة :