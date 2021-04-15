نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التسجيل في نظام نور التعليمي لمعرفة نتائج طلاب المرحلة الابتدائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم خطوات التسجيل في نظام نور التعليمي والذي يمكن من خلاله معرفة نتائج الطلاب في المرحلة الابتدائية بعد الانتهاء من الاختبارات، ويعد نظام نور أحد الأنظمة الإلكترونية السعودية التي أقرتها وزارة التعليم لدعم التعليم عن بعد، واحتلت هذه المنصة مكانة كبيرة بعد توقف الدراسة في المدارس وجعلها بطريقة إلكترونية، ويدعم هذا النظام كافة المراحل التعليمية بداية من رياض الأطفال وصولًا إلى مرحلة الثانوية العامة، ويمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الموقع وذلك من خلال التسجيل على الرابط الخاص بنظام نور والذي أنشأها وزارة التربية والتعليم بالمملكة العربية السعودية، ومن خلال السطور القليلة القادمة سوف نوفر لكم أعزائنا القراء طريقة التسجيل عبر رابط نور التعليمي.

رابط التسجيل في نظام نور



الآن يمكن للجميع سواء أولياء أمور أو طلاب أو معلمين التسجيل على رابط نظام نور بدون أي تعب أو جهد من أجل الحصول على كافة الخدمات التي يوفرها الموقع، وإليكم طريقة التسجيل:

الدخول على رابط نظام نور

تسجيل دخول على الرابط.

أدخل اسمك كاملًا، ورقم هويتك الوطنية.

أدخل رمز التحقق الظاهر أمامك على الشاشة في مكانه الخاص.

اضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ومنها سوف يكون متاح تمام كافة الخدمات الطلابية التي يوفرها الموقع.

التقديم في رياض الأطفال

والآن يمكن لأولياء الأمور أن يقوموا بعملية تسجيل أبنائهم المستجدين في مرحلة رياض الأطفال من خلال الدخول على رابط نظام نور واختيار خدمات تسجيل الطلاب الجدد، وإدخال كافة بيانات الطفل وولي الأمر، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم بانها قامت بفتح باب التقديم في رياض الأطفال حيث كان يترقب الكثير من الأهالي بدء تقديم الطلبات حتى ينضم أباءهم إلى الرياض بالعام الدراسي الجديد.