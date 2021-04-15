نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد وشروط التقديم للقوات المسلحة السعودية // وزارة الدفاع تستقبل الخريجين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد وشروط التقديم للقوات المسلحة السعودية // وزارة الدفاع تستقبل الخريجين، ‏وزارة الدفاع هي إحدى الوزارات الرسمية التي تسعى لتوفير فرص عمل للشباب والخرجين، وذلك لضمان الخطة الرسمية العامة التي تسعى المملكة لتوظيف الشباب من خلالها، كما ‏أنشأت السعودية العديد من المنصات للتوظيف الإلكتروني و أنشأت المملكة العربية السعودية العديد من المنصات مثل المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف الإلكتروني ضمن الخطة العامة للرؤية المملكة ٢٠٣٠ في تشغيل الخريجين حيث يتم القضاء علي نسبة البطالة العالية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه منذ عدة أيام قد أعلنت وزارة الدفاع فتح التسجيل للخريجين الحاصلين على الثانوية العسكرية وكذلك طلبة الكليات العسكرية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة علوم طبيعية .

موعد التسجيل في وزارة الدفاع وشروط التسجيل

‏لقد أكدت وزارة الدفاع السعودية عن فتح باب القبول وكذلك أكدت اللجنة المركزية لقبول الطلاب الكليات العسكرية، ولجنة قبول الجامعيين بالوزارة، بأن باب القبول سيكون مفتوحا اعتبارا من يوم الأحد الموافق 20/9/1442 وطلبت الكلية العسكرية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20/10/1442 .

‏كما ناشدت الوزارة الطلبة الراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية أن يطلعوا على شروط القبول وكذلك إرشادات التسجيل في البوابة حتى يتم تقديم كافة المستندات المطلوبة بشكل دقيق وكامل .

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أهم الشروط الخاصة بالقبول في وزارة الدفاع

أما بالنسبة لي الشروط العامة للقبول فهي:

‏يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين من أجل خدمة البلاد.

‏أن يكون المتقدم حسن سير وسلوك وأن يكون متزوجا أو سبق له الزواج ويفضل أن لا يكون متزوج إلا بعد انتهاء التدريب المقرر بنجاح.

‏ألا يكون قد حكم عليه من قبل بحكم مخل بالشرف أو الأمانة.

‏ألا يكون تم فصله لسبب معين من الوظائف الحكومية يسئ إلي هذا الشخص .

‏أن يكون حاصل على الثانوية العامة أو ما يقابلها وان لا يكون حاصل علي شهادة أقل من ذلك.

‏ألا يكون معين في الحكومة ولديه وظيفة في وقت التقديم .

خطوات وشروط التقديم في وزارة الدفاع للخريجين للخدمة العسكرية

لكي يتم تسجيل الدخول الخريجين و الجامعيين للالتحاق بوزارة الدفاع للموقع عليكم اتباع هذه الخطوات التالية حتى يتم التقديم بشكل صحيح ومناسب والخطوات هي: