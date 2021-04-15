نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “منصة GSA LIVE” طريقة الدخول // ومتابعة لقاء الهلال والدحيل 2021/04/15 بدوري أبطال أسيا في المقال التالي
عمر شويل - جدة متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز “ثقفني” داخل المملكة، يسعدنا أن نكون معكم من خلال هذا المقال عن منصة GSA LIVE، التي أصبحت من أهم منصات البحث داخل المملكة خلال الساعات الماضية، لنقلها كبرى الأحداث الرياضية الأسيوية ومن أهمها مباريات دوري أبطال أسيا، ومواعيد مباريات اليوم من أهم كلمات البحث لدى عشاق الفرق السعودية والعربية، فالمنصة أصبحت الناقل الحصري للبطولات الأسيوية لمدة أربع سنوات قادمة، بعد أن كانت الحقوق ملكاً لقنوات بي إن سبورت القطرية فقط.
نبذة مختصرة عن منصة GSA LIVE السعودية
هي منصة إلكترونية أطلقتها الشركة الرياضية السعودية أمس الأربعاء الموافق 2021/04/14، وكانت أول مباراة تنقلها المنصة مباراة النصر السعودي ضد الوحدات الأردني، وهي ملك الشركة الرياضية السعودية التي اشترت حقوق كل بطولات الاتحاد الأسيوي لكرة القدم لمدة أربع سنوات قادمة، من 2021/2024 داخل السعودية للمواطنين والمقيمين بالمملكة، ويمكن متابعة المنصة من خلال الأجهزة الذكية بنظام أبل وأند رويد، والمنصة متواجدة على 16 متصفحاً على جوجل.
أهم مباريات اليوم التي تنقلها المنصة
|المباراة
|الموعد
|الدحيل القطري * الشرطة العراقي
|19.45 بتوقيت القاهرة 20.45 بتوقيت مكة المكرمة معلق المباراة عيسى الحربيين
|أستقلال طاجيكستان * شباب الأهلي دبي
|21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، معلق المباراة خالد أليوسف
|الهلال السعودي * أجمك أوزبكستان
|21.00 بتوقيت القاهرة، 22.00 بتوقيت مكة المكرمة، معلق المباراة حماد العنزي
|أستقلال طهران * أهلي جدة
|22.15 بتوقيت القاهرة، 23.15 بتوقيت مكة المكرمة، معلق المباراة سمير المعرفي
منصة GSA LIVE السعودية الجديدة
- على المواطنين المقيمين داخل المملكة الذين يستخدمون نظام أيفون والأيباد نظام IOS، تثبيت الإصدار 11.0 وما بعده.
- أما المواطنين الذين يستخدمون نظام APPLE .TV أن يكون على أصدار 9.2.
- أمام من يستخدمون أند رويد موبايل أو أجهزة التابليت أو أند رويد TV عليهم تثبيت الإصدارات المتوافقة مع هذه الأجهزة.
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