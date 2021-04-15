نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ومعاشات الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ، ازداد البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن إيداع المساعدة المقطوعة 1442 في حسابات المستفيدين والمستفيدات من مقطوعة الضمان الاجتماعي، وذلك بعدما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيداع معاشات شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي، وخلال هذا التقرير سوف نتعرف معاً على الإجابة عن بعض التساؤلات فيما يخص هل تم إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ، إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك.

إيداع المساعدة المقطوعة

إيداع المساعدة المقطوعة 1442 ، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس الموافق 2 رمضان 1442 الموافق الرابع عشر من شهر أبريل الجاري إيداع معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستفيدين والمستفيدات، مؤكدة أنه اشتملت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان على المعاش الأساسي، وبالتالي تم إيداع المساعدة المقطوعة بحسابات المستفيدين والمستفيدات، وذلك بهدف سد الاحتياجات من الغذاء وتسديد جزء من فواتير الكهرباء.

المساعدة المقطوعة عبارة عن منحة تمنحها المملكة لجميع محدودي الدخل في المملكة العربية السعودية بهدف ضمان معيشة كريمة لهم وبهدف سد كافة الاحتياجات من مأكل وملبس والقدرة على سداد جزء من فواتير الكهرباء والمياه، ولم تقتصر المملكة على ذلك فقط بل تقوم بصرف المساعدة المقطوعة للطلاب الأشد حاجة لها من أجل ضمان سداد مصروفات التعلم.

المساعدة المقطوعة برقم الطلب

كما يُمكن الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب من خلال رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصص للاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442، وذلك وفقاً للشروط المُعلنة سابقاً والضوابط للتقديم على المساعدة المقطوعة والتي كان ضمنها أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، ألا يقل عمر المستفيد عن 35 عاماً، ألا يمتلك المستفيد سجلاً تجارياً، ألا يغيب المستفيد عن المملكة لمدة 3 شهور متتالية، ألا يزيد دخل الأسرة عن 2000 ريال.

وعلى الجانب الأخر فقد دشن معالي السيد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم حملة نتراحم معهم وذلك بمقر الوزارة بالرياض.