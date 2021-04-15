نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الدفاع السعودية القبول والتسجيل عبر بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة ١٤٤٢هـ/ ١٤٤٣هـ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة الدفاع السعودية أعلنت عن بدء استقبال طلبات للالتحاق بالخدمة العسكرية، وقد تم فتح باب القبول والتسجيل لخريجي الجامعات والحاصلين علي شهادة البكالريوس، وكذلك لطلبة الكليات العسكرية الذين يمتلكون شهادة علوم طبيعية أو الثانوية العامة، ويمكنكم تقديم الخدمة العسكرية ١٤٤٢هـ عبر موقع الوزارة الرسمي ’’https://afca.mod.gov.sa’’، وذلك بمواعيد محددة سنتعرف عليها الآن مع كيفية التقديم.

وظائف وزارة الدفاع السعودية

أعلنت الوزارة تفاصيل التقديم للخدمة العسكرية، وقد جاء تفصيلياً بخصوص التقديم من الوزارة، أنه يسر اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع أن تعلن عن فتح باب القبول والتسجيل للعام الدراسي (١٤٤٢هـ/ ١٤٤٣هـ) للخريجين الجامعيين الحاصلين على شهادة (البكالوريوس) للالتحاق في الخدمة العسكرية وذلك طبقاً للمواعيد الآتية:

بداية التقديم يوم (الأحد) الموافق (١٤٤٢/٩/٢٠هـ) وطلبة الكليات العسكرية اعتبارًا من يوم (الثلاثاء) الموافق (١٤٤٢/١٠/٢٠هـ).

يستمر التقديم لكافة الراغبين في الالتحاق وإجراء تقديم الخدمة العسكرية عبر الموقع الرسمي حتي يتم الحصول علي العدد المطلوب، وسنتعرف علي خطوات التسجيل الآن، ويجب عليكم الاستعداد للتقديم إذا كانت لديكم الرغبة، والتأكد من صحة كل الخطوات خلال الفترة المقبلة، حيث تستطيعون التقديم بطريقة صحيحة فور فتح باب التقديم يوم 20 من رمضان كما تم الإعلان مسبقاً، وسنتعرف علي الطريقة والخطوات الآن للتقديم.

بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة

يجب علي كافة الطلبة الذين يرغبون في الالتحاق بوزارة الدفاع بالخدمة العسكرية، أن يقوموا بتطبيق الخطوات الآتية:

يقوم المستخدم بالدخول إلي رابط بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة، رابط التقديم.

يجب التعرف علي كافة الشروط المعلنة عبر البوابة الإلكترونية من القوات المسلحة كاملة.

تطبيق الإرشادات المتوفرة، للتأكد من صحة المعلومات المتوفرة والمقدمة عبر البوابة.

جدير بالذكر أنه يجب التسجيل في موقع النفاذ الوطني للتمكن من إتمام التسجيل بالبوابة.

جدير بالذكر أن التقديم سيبدأ بعد ما يقرب من 15 يوماً من الآن، ويجب عليكم الاستعداد جيداً والتعرف علي المطلوب حتي يتم الحصول علي الفرصة من أجل تقديم طلب التحاق عبر موقع القوات المسلحة القبول الموحد ضمن طلبات الالتحاق في وزارة الدفاع القبول والتسجيل.