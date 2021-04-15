أوقات الدوام في رمضان 1442 بالقطاع الخاص و الحكومي في المملكة العربية السعودية

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عمر شويل - جدة أوقات الدوام في رمضان 1442 تختلف عن عدد ساعات العمل في الأيام العادية، لذا فيسعى المواطنين والمقيمين كثيراً لمعرفة مواعيد العمل خلال شهر رمضان الكريم بالمملكة العربية السعودية، ويتم تنفيذ هذا الإجراء في شهر رمضان الكريم من كل عام للتخفيف من مشقة الصيام علي العاملين في مختلف المنشآت الحكومية والخاصة وحتي يتثنى أمام المواطنين توفير الوقت الكافي لإتمام العبادات والصلاة بدلاً من تضييع الوقت في العمل ليم كامل كما يحدث في غير أيام الشهر الكريم،لذا قد قامت بعض الجهات المعنية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالعمل علي وضع خطة استراتيجية خفض عدد ساعات العمل في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

أوقات الدوام في رمضان 1442 بالقطاع الخاص

نظراً لوجود مشقة وتعب أثناء فترة الصيام فقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بالعمل علي تخفيض ساعات العمل عن الأيام العادية وقد تم تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص كالتالي:

تم وضع خطة استراتيجية ومن خلالها قد تم تحديد عدد ساعات العمل في مختلف القطاعات الخاصة في رمضان لمدة ل تزيد عن ست ست “6” في اليوم أو عدد ساعات يصل إلي 36 ثلاثة وستون ساعة في خلال الأسبوع.

تم تحديد ساعات العمل لمال النظافة وعمال الحراسة لعدد ساعات تصل إلي 10 ساعات في اليوم بدلاً من 12 ساعة.

كما نوهت الجهات المعنية إلي أن فترات الراحة الخاصة بأوقات الصلاة لا تدخل في عدد ساعات العمل الرسمية.

أوقات الدوام في رمضان 1442 بالقطاع الحكومي

قد تم تقليص مدة العمل إلي خمس ساعات يومياً علي أن تبدأ مواعيد العمل من الساعة العاشرة صباحاً وحتي الساعة الثالثة عصراً، كما تم الإشارة إلي انه نظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا فيجب علي جميع الموظفين والعاملين الالتزام بالبروتوكولات الوقائية أثناء فترة العمل وقد تم تقسيم حضور الموظفين أثناء فترة العمل علي النحو التالي:

تبدأ المجموعة الأولي من الساعة التاسعة و النصف وحتي الساعة الثانية و النصف ظهراً.

تبدأ المجموعة الثانية من الساعة العشرة والنصف وحتي الثالثة ونصف,

تبدأ المجموعة الثالثة من الساعة الحادية عشر والنصف وحتي الرابعة والنصف عصراَ.

أوقات الدوام الرسمي في المرور خلال شهر رمضان

قد أشارت إدارة المرور في المملكة العربية السعودية إلي انه تم تحديد ساعات عمل دائرة النقل العام وتقسيمه إلي فترتين خلال شهر رمضان الكريم طوال الأسبوع ما عدا يوم الجمعة و السبت وذلك تخفيفاً علي العمال دون الوقوف أمام تأدية طقوس أيام شهر رمضان الكريمو التقسيم تم كالتالي: