نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج توكن من بنك الرياض أول منصة بنكية رقمية للأطفال لتشجيع الأطفال علي الادخار في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج توكن من بنك الرياض، يعتبر بنك الرياض من البنوك الرائدة في تقديم خدمات مصرفية بنكية مميزة بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وعملاً علي مواكبة مستجدات العصر واتجاهات المملكة بالتشجيع علي الاستخدام الرقمي، أطلق بنك الرياض برنامج توكن كأول منصة بنكية للأطفال لتشجيعهم علي التخطيط المالي والإدخار وذلك تحت الإشراف التام لأولياء أمورهم.

برنامج توكن من بنك الرياض

حتي تتمكن من تشجيع أبنائك علي إجراء عملياتهم المصرفية بكل سهولة وأمان بالإضافة الي تشجيعهم علي إدخار أموالهم ومتابعة نفقاتهم والأشراف عليهم إلكترونياً، الآن يمكنك من خلال منصة برنامج توكن تحقيق ذلك، ويتكون منتجات برنامج توكن للأطفال من بطاقة توكن مسبقة الدفع وسوار توكن وتطبيق توكن.

مميزات برنامج توكن للأطفال

برنامج زود الأجيال من بنك التنمية الاجتماعية، والذي يقدم حوافز نقدية شهرية وفرص للفوز بالعديد من الجوائز.

بطاقة توكن مسبقة الدفع مصممة بطريقة عصرية ومميزة للأطفال كما أنها مزينة بالألوان.

سوار توكن للدفع الذكي مصمم خصيصاً لأطفالك لقيامهم بالعمليات الشرائية بسهولة وبأمان.

مميزات برنامج توكن لأولياء الأمور

سهولة التعامل عليه حيث يمكنك تحويل مصروف أطفالك بسهولة اليهم.

خاصية تتبع معاملات أطفالك المالية وتتبع إنفاقاهم من خلال تطبيق رياض موبايل .

. كما يتيح لك البرنامج نظرة شاملة لمستوي إدخار أطفالك.

الأشراف والمساعد على تحقيق الأهداف المالية بالإضافة الي المزيد من المزايا التي سيتم إضافتها قريبًا للبرنامج.

شروط الحصول علي برنامج توكن للأطفال

يجب أن تكون “ولي الأمر” عميل لدى بنك الرياض.

يجب أن يكون عمر طفلك من ست سنوات الي ثماني عشر سنة ويمكنك تسجيل الأطفال المضافين في وثيقة سجل الأسرة فقط.

كيفية التقدم بطلب برنامج توكن من بنك الرياض

يمكنك التقدم بطلب البرنامج من خلال تطبيق موبايل الرياض .

. في حالة أن كنت لا تملك حساب ببنك الرياض ، فيمكنك فتح حساب جاري أون لاين من خلال رابط فتح الحساب وبعده يمكنك التقدم بطلب البرنامج من خلال تطبيق موبايل الرياض.

كيفية تفعيل بطاقة توكن مسبقة الدفع

يمكنك تفعيل بطاقة توكن مسبقة الدفع من خلال صراف بنك الرياض، كل ما عليك فعله هو إدخال البطاقة البنكية واختيار “نسيت الرقم السري/بطاقة جديدة”.

سوف يتم إرسال رمز التوثيق الي جوال الابن/الابنة المسجل لدي بنك الرياض، قم بعدها بإدخال الرمز ثم أنشئ الرقم السري الجديد للبطاقة من 4 أرقام.

يمكنك لطفلك إستخدام بطاقة توكن مسبقة الدفع بكل سهولة والسحب النقدي من خلال الصراف يصل الي 100%، وتصلك إشعارات فوية من خلال SMS بالعمليات التي يقوم بها طفلك من خلال البطاقة أو من خلال سوار توكن.

يمكن لطفلك من خلال سوار توكن دفع مشتريات لا تتعدي 100 ريال للعملية الواحدة، وتصلك أيضاً إشعارات فورية فور الاستخدام، ويأتي سوار توكن بتصميم مميز وفريد.

يمكنك تطبيق توكن من متابعة مصروفات وإنفاق لطفالك وإعداد أهداف الإدخار ومتابعة تحقيق ذلك، وكل ذلك تحت إشراف ومتابعة أولياء الأمور الذين باستطاعتهم تسجيل أبناءهم في برنامج توكن من خلال تطبيق رياض موبايل.

كل ما تود أن تعرفه عن برنامج توكن

من خلال البرنامج يمكن للطفل الحصول علي بطاقة مسبقة الدفع واحدة فقط.

تحتوي العبوة الترحيبية للبرنامج على بطاقة توكن مسبقة الدفع والسوار الذكي كإصدار أولي ويمكنك كولي أمر إعادة طلب إصدار السوار عبر أون لاين الرياض وأي من فروع بنك الرياض.

رسوم إصدار بطاقة توكن مجاناً والرسوم السنوية مجانية.

رسوم إعادة إصدار البطاقة 30 ريال سعودي.

رسوم إصدار السوار الذكي مجاناً والرسوم السنوية مجانية.

رسوم إعادة إصدار السوار هي 50 ريال سعودي.

مدة صلاحية البطاقة هي خمس سنوات ويمكنك تفعيلها عبر صرافات بنك الرياض أو من أي فروع البنك.

يمكنك إلغاء البطاقة لطفلك عبر مركز خدمة العملاء الهاتفية أو من احد فروع البنك.

التطبيق متاح على أجهزة الجوال الأندرويد وIOS ولا يدعم التطبيق حالياً الأجهزة اللوحية

لا يمكن للأطفال تحويل الأموال من حساباتهم إلى أي حسابات خارجية ولكن يسمح باستقبال الحوالات من ولي الأمر فقط.

لا يمكن استعمال البطاقة لعمليات الشراء عبر المتاجر الإلكترونية.

خطوات إنشاء محفظة ادخارية من خلال تطبيق توكن