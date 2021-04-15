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عمر شويل - جدة جدول أئمة المسجد النبوي الشريف رمضان 1442 من الأمور التي يحبب للمسلمين معرفتها لمتابعة الصلاة خلال شهر رمضان المبارك عبر البث التلفزيوني. أو بعد أخذ التصريح اللازم لزيارة الحرم النبوي الشريف. فالمسجد النبوي المبارك به جمال يحبب للمسلمين رؤيته والصلاة فيه وفي الروضة الشريفة وإليك قائمة أئمة المسجد النبوي الشريف في شهر رمضان .

جدول أئمة المسجد النبوي الشريف رمضان 1442

وافق الدكتور عبد الرحمن السديس على جدول أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف ويمكن الإطلاع على الجدول من خلال الخطوات الآتية:

الذهاب للمنصة الإلكترونية لرئاسة شئون الحرمين الشريفين

ثم النقر على قائمة الأئمة والمؤذنين

واختيار الجدول الأسبوعي للأئمة والمؤذنين

حيث تتعدد الأئمة الذين يأمون المصليين داخل المسجد النبوي. ولكل شخص إمامه المفضل ولذلك يمكنك الدخول إليه لمعرفة الوقت المحدد وعلى ذلك الوقت تأخذ التصريح الخاص بك على الوقت المحدد للإمام المفضل لك.

كيفية الاستعلام عن جدول صلاة التراويح والتهجد في المسجد النبوي

طلب تصريح زيارة المسجد النبوي

الولوج للموقع الرسمي لشئون الحرم النبوي الشريف

من قائمة الخدمات الإلكترونية قم باختيار طلب لزيارة المسجد النبوي

قم بملء البيانات تاريخ الزيارة ووقت الزيارة والجهة وبياناتك الشخصية

ثم النقر على تقديم الطلب

قبل توجهك للمسجد النبوي عليك أن تتعرف على حالة إشغال المصليات من خلال الموقع الرسمي لذلك. يبين لك الأماكن المشغولة والأماكن المتاحة. وهذا وقد تم توزيع عبوات ماء رمزم على المصليين ذات الاستخدام الواحد وعلب الحلوى والتمور. وحفاظًا على سلامة الزائرين يتم عمليات التعقيم بشكل لحظي للتطهير والتعقيم مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية قبل الدخول للمسجد حرصًا على السلامة العامة وعدم الدخول إلا للأشخاص المحصنين وتستمر عمليات التبخير طوال الوقت.