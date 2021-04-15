شاهد “إنفوجرافيك” حول توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق اليوم الخميس

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و 10 حالات وفاة ، و 661 حالة تعافي .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 4021412 حالة حتى الآن ، ووصل مجموع المتعافين إلى 386102 حالة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 6791 حالة وفاة .

وكشفت الصحة عن توزيع حالات الإصابة الجديدة بكورونا بحسب المناطق من خلال إنفوجرافيك اليوم الخميس .

وجاء توزيع حالات الإصابة بمناطق المملكة كالتالي :