نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقسيط بدون فائدة من بنك الرياض حتي 12 شهر من خلال برنامج 0% قسط في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقسيط بدون فائدة من بنك الرياض، يقدم بنك الرياض بالمملكة العربية السعودية خدمات مصرفية متميزة لعملاءه، ومن أهم هذه الخدمات المقدمة، خدمة التقسيط بدون هامش ربح والتي تصل الي 12 شهر، فيمكنك بسهولة شراء مشترياتك من خلال التجار المشاركون ببرنامج 0% قسط من بنك الرياض، ثم تقسيط مشترياتك وفقاً للشروط والأحكام لكل عرض كما سنتناوله تفصيلياً بهذا المقال.

التقسيط بدون فائدة من بنك الرياض

يمكنك الآن بإستخدام بطاقات بنك الرياض الإئتمانية، تقسيط مشترياتك من خلال عروض 0% قسّط، كل ما عليك فعله هو الاتصال علي رقم خدمة العملاء ببنك الرياض بعد مرور 48 ساعة من إكمال عملية الشراء.

التجار المشاركون بالبرنامج للتقسيط بدون فائدة

معهد مخاطر : يمكنك استخدم بطاقتك الإئتمانية لدى معهد مخاطر بحد أدنى 3000 ريال سعودي وتحويل قيمة العملية الي برنامج 0% قسّط حتى 12 شهراً، يسري العرض حتي 4 يناير 2022.

: يمكنك استخدم بطاقتك الإئتمانية لدى معهد مخاطر بحد أدنى 3000 ريال سعودي وتحويل قيمة العملية الي برنامج 0% قسّط حتى 12 شهراً، يسري العرض حتي 4 يناير 2022. محلات الصندوق الأسود : يمكنك تقسيط مشترياتك لدي محلات الصندوق الأسود بمبلغ 1000 ريال سعودي وتحويل العملية لبرنامج 0% قسط والتقسيط حتي 12 شهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2022.

: يمكنك تقسيط مشترياتك لدي محلات الصندوق الأسود بمبلغ 1000 ريال سعودي وتحويل العملية لبرنامج 0% قسط والتقسيط حتي 12 شهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2022. محلات الشتاء والصيف : يمكنك استخدام بطاقة بنك الرياض الائتمانية في عملية شرائية بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيطها حتي 12 شهر ويسري العرض حتي 31 ديسمبر 2022.

: يمكنك استخدام بطاقة بنك الرياض الائتمانية في عملية شرائية بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيطها حتي 12 شهر ويسري العرض حتي 31 ديسمبر 2022. الأندية الرياضية : استخدم البطاقة الإئتمانية من بنك الرياض لدى الأندية الرياضية “بودي ماسترز و بودي موشن” بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيطها لمدة 12 شهر، يسري العرض حتي 19 ديسمبر 2021.

: استخدم البطاقة الإئتمانية من بنك الرياض لدى الأندية الرياضية “بودي ماسترز و بودي موشن” بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيطها لمدة 12 شهر، يسري العرض حتي 19 ديسمبر 2021. المطار : يمكنك الحجز لدي المطار باستخدام أي بطاقة ائتمانية من بنك الرياض بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيط قيمة العملية حتي 12 شهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

: يمكنك الحجز لدي المطار باستخدام أي بطاقة ائتمانية من بنك الرياض بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيط قيمة العملية حتي 12 شهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021. القثمي : يمكنك تقسيط مشترياتك لدى القثمي بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيطها حتى 12 شهراً، ويسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

: يمكنك تقسيط مشترياتك لدى القثمي بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيطها حتى 12 شهراً، ويسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021. عبد الغني بيت الذهب والمجوهرات العريق : يمكنك التقسيط عند شرائك لدى عبد الغني بيت الذهب والمجوهرات العريق بحد أدنى 1000 ريال لمدة 12 شهر، ويسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

: يمكنك التقسيط عند شرائك لدى عبد الغني بيت الذهب والمجوهرات العريق بحد أدنى 1000 ريال لمدة 12 شهر، ويسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021. تطبيق نون : يمكنك تقسيط مشترياتك من تطبيق نون بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيطها حتى 6 أشهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

: يمكنك تقسيط مشترياتك من تطبيق نون بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيطها حتى 6 أشهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021. توكيلات الجزيرة للسيارات : يمكنك تقسيط عملياتك الشرائية لدى توكيلات الجزيرة للسيارات بحد أدنى 1000 ريال ولمدة 12 شهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

: يمكنك تقسيط عملياتك الشرائية لدى توكيلات الجزيرة للسيارات بحد أدنى 1000 ريال ولمدة 12 شهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021. لولو هايبر ماركت : يمكنك تقسيط مشترياتك عند التسوق لدى لولو هايبر ماركت بحد أدنى 1000 ريال سعودي ولمدة 6 أشهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

: يمكنك تقسيط مشترياتك عند التسوق لدى لولو هايبر ماركت بحد أدنى 1000 ريال سعودي ولمدة 6 أشهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021. ايكيا : يمكنك استخدام بطاقات بنك الرياض لدى ايكيا بحد أدنى 1000 ريال وتقسيطها حتى 12 شهر، تسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

: يمكنك استخدام بطاقات بنك الرياض لدى ايكيا بحد أدنى 1000 ريال وتقسيطها حتى 12 شهر، تسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021. المسافر : استخدم بطاقات بنك الرياض الإئتمانية لدى المسافر بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيطها حتى 3 أشهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

: استخدم بطاقات بنك الرياض الإئتمانية لدى المسافر بحد أدنى 1000 ريال سعودي وتقسيطها حتى 3 أشهر، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021. زين : يمكنك تقسيط عملياتك الشرائية لدى زين بحد أدنى 1500 ريال سعودي وحول قيمة العملية الشرائية إلى برنامج 0% قسّط حتى 12 شهراً.

: يمكنك تقسيط عملياتك الشرائية لدى زين بحد أدنى 1500 ريال سعودي وحول قيمة العملية الشرائية إلى برنامج 0% قسّط حتى 12 شهراً. كيا : يمكنك التقسيط لدى كيا بحد أدنى 1000 ريال حتى 12 شهراً، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.

: يمكنك التقسيط لدى كيا بحد أدنى 1000 ريال حتى 12 شهراً، يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021. سوبارو : يمكنك التقسيط لدى سوبارو بحد أدنى 1000 ريال ولمدة 12 شهر،يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.جو

: يمكنك التقسيط لدى سوبارو بحد أدنى 1000 ريال ولمدة 12 شهر،يسري العرض حتي 31 ديسمبر 2021.جو بيجو : يمكنك تقسيط عملياتك الشرائية لدى بيجو بحد أدنى 1000 ريال سعودي ولمدة 12 شهراً، يسري العرض حتي 31 ديسمبر2021.

: يمكنك تقسيط عملياتك الشرائية لدى بيجو بحد أدنى 1000 ريال سعودي ولمدة 12 شهراً، يسري العرض حتي 31 ديسمبر2021. ياسكولز: يمكنك تقسيط عملياتك الشرائية لدى منصة ياسكولز بحد أدنى 1000 ريال سعودي لمدة 12 شهر، يسري العرض حتي 30 يونيو 2022.

مميزات التقسيط بدون فائدة ببرنامج 0% قسط

فترات تقسيط مرنة حتي 12 شهر.

بدون أى هامش ربح.

أقساط شهرية ثابتة وفقا وقيمة المشتريات التي تم تقسيطها.

متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

خطوات الاشتراك ببرنامج 0% قسط