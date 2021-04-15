نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سرب يدعو السعوديين للتدريب على قيادة قطار الحرمين بمكافأة 4000 ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية سرب، فتح باب التسجيل للتدريب في برنامج قائد قطار الحرمين السريع، والذي من المقرر أن يستمر لمدة عام، وينتهي بالعمل في شركة رينفي السعودية، وهي من الشركات المتحالفة لتشغيل مشروع قطار الحرمين السريع.

ويعد التسجيل للشباب السعوديين متاحا بدءا من اليوم الخميس 15 أبريل 2021، ويستمر حتى يوم الأحد 2 مايو 2021، ويتاح التسجيل على الموقع الإلكتروني من هنا.

كما أعلن مدير عام سبب المهندس عبد العزيز بن محمد الصقير أن البرنامج التدريبي يبدأ يوم الأحد 6 يونيو 2021، وتستمر مدة البرنامج عام كامل، منها ثلاثة شهور في مقر المعهد، وتسعة شهور من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.

وأشار أن البرنامج ساهم في تخريج 100 قائد لقطار الحرمين خلال برامج سابقة، واليوم يعملون في مواقعهم، وأعلن ان البرنامج المطروح حاليا في المعهد يعمل على تلبية الحاجة للمزيد من السعوديين والذين تم تأهليهم في هذا التخصص، تزامنا مع إعادة تشغيل رحلات قطار الحرمين نهاية شهر مارس الماضي.

المكافآت التي يتقاضاها المتدرب

أعلن المهندس الصقير أن المتدرب يتقاضى مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال خلال فترة تدريبه، ويسجل المتدرب كمشترك في التأمينات الإجتماعية من اليوم الأول بصفته موظف تحت التدريب، ومن المقرر أن يتقاضى بعد التخرج راتب شهري يبدأ ب 8000 ريال، والعمل مع شركة رينفي السعودية.

ومن الشروط التي تم إعلانها للقبول في البرنامج، أوضح الصقير أن المتقدم يجب أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلا على الثانوية العامة بمعدل يجب ألا يقل كحد أدنى عن 70%، ويجب أن لا يزيد عمر المتقدم عن ثلاثون عام، وأن يحقق جميع معايير القبول وأن يجتاز المقابلة الشخصية.

وقدم المهندس الصقير خالص الشكر والتقدير للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، والتحالف المشغل لمشروع قطار الحرمين السريع، وشركة رينفي السعودية، وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، وأكد أن الكفاءات الوطنية الشابة تسهم بشكل كبير في النهوض بصناعة الخطوط الحديدية وتحقيق الاستدامة فيها، ويسهمون في تحقيق رؤية المملكة 2030، عن طريق تحويلها إلى مركز لوجستي عالمي.