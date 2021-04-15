سرب يفتح باب التسجيل للتدريب على قيادة قطار الحرمين السريع

سرب أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية عن فتح باب التسجيل أمام الأفراد السعوديين ممن تنطبق عليهم شروط الالتحاق في التدريب على قيادة قطار الحرمين السريع، على أن تستمر فترة التدريب لمدة عام، وبعد الانتهاء من برنامج التدريب سيلتحق في العمل في شركة رينفي السعودية وهى واحدة من الشركات المتحالفة مع الشركات الخاصة بتشغيل قطار الحرمين السريع.

سرب يفتح باب التسجيل للسعوديين للتدريب في قيادة قطار الحرمين السريع

يمكن التسجيل في برنامج التدريب على قيادة قطار الحرمين السريع وذلك عبر المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب”، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 15 أبريل 2021 وحتى يوم الأحد الموافق 2 مايو 2021، والتسجيل في ذلك التدريب متاح الآن.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين :-

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

العمر يتراوح ما بين 23 سنة إلى 30 سنة.

معدل الثانوية العامة 70% فما أعلي.

أن يجيد المتقدم اللغة الانجليزية مستوي 3.5 فما أعلي في شهادة IELTS أو ما يعادلها.

أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

الطول لا يقل عن 160 سم ولا يزيد عن 190 سم.

أن يكون المتقدم لائق طبياً.

مزايا الالتحاق ببرنامج التدريب على قيادة قطار الحرمين السريع:-

مدة برنامج التدريب سنة.

التوظيف في وظيفة قائد قطار في شركة رينفي بعد أن يتم اجتياز برنامج التدريب.

سيحصل المتدرب على مكافأة شهرية قدرها 4000 ريال سعودي.

بعد انتهاء مدة التدريب سوف يتم التوظيف في مهنة قائد قطار براتب شهري يبدأ من 8000 ريال سعودي.

التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

سيتم عمل تأمين طبي للمتدرب والزوجة والأبناء.

مواعيد التسجيل في برنامج قيادة قطار الحرمين السريع:-

باب التسجيل مفتوح في قيادة قطار الحرمين السريع اعتباراً من الخميس 15 أبريل 2021 وحتى نهاية التسجيل في 2 مايو 2021 على أن يبدأ التدريب اعتباراً من 6/6/2021 ولمدة عام كامل، يحصل فيها المتقدم على كافة المميزات السابقة من تأمين طبي على الزوجة والأبناء ومكافأة شهرية وراتب شهري ووظيفة.