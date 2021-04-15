كيفية التقديم على قرض الترميم من وزارة الإسكان 1442 وشروط قرض الترميم

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كيفية التقديم على قرض الترميم من وزارة الإسكان الذي يبحث غنه الكثير من مواطنين المملكة لترميم منزلهم الذي يقدمه بنك التنمية الاجتماعية لمحدودي الدخل للإصلاح وصيانة منازلهم للعيش بمنزل مناسب لهم والتيسير عليهم خصوصًا في ظل ارتفاع أسعار المنتجات والسلع والعقارات، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية العديد من القروض الهامة منهم قرض الترميم من وزارة الإسكان من خلال شروط وطريقة تقديم وكذلك تقديم الأوراق الخاصة بالحصول على القرض، ويعتبر قرض الترميم وهو ترميم للمنازل القديمة التي تأثرت بفعل العوامل الجوية المختلفة من أهم الأهداف الأساسية لتلك القرض وقد تم إتاحة قروض بنك التسليف لا اغلب فئات المجتمع السعودي من الرجال من موظف شركة حكومية وموظف قطاع خاص ومتقاعد حكومي ومتقاعد تأمينات أو طالب، كمان أن يوجد العديد من القروض من بنك التسليف وشروطه الجديدة 2020 والأوراق المطلوبة للقروض المقبولة (زواج – اسره – ترميم). كيفية التقديم على قرض الترميم من وزارة الإسكان 1442 الدخول إلى موقع بنك التنمية الاجتماعية الرسمي. تسجيل الدخول إلى الحساب. تعبئة نموذج طلب تمويل الترميم. ملي المعلومات المقدمة بدقة وتحديد حالة الطلب. التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية بالأحوال المدنية. يتم إعطاء التصريح للبنك. طباعة البيانات الخاصة بالمتقدم عبر خدمة بياناتي. ثم إرفاق المستندات وإرسالها بالبريد إلى البنك. يتم بعد ذلك التواصل مع العميل برقم الهاتف في حالة الموافقة على الطلب. نزول مبلغ الترميم في الحساب البنكي. شروط قرض الترميم أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. تقديم مستند ملكية المنزل. توفير تاريخ إقامة المبنى ولا يمكن للمستأجر الحصول على هذا القرض. ألا يقل عن 21 سنة ولا يزيد العمر عن 70 سنة. يجب أن يكون عمر المنزل الذي نريد ترميمه تعدى 5 سنوات. يجب ألا يكون المتقدم مدين بقرض آخر. تقديم ما يثبت الانتظام في تسديد القرض. ألا يتجاوز راتب المتقدم 12 ألف و500 ريال وألا يقل عن 2000 ريال. أن يكون المتواجدين في المنزل الدرجة الأولى من الأهل فقط. لا بد من مرور سنة على نقل ملكية العقار. لا يتعدى مساحة المنزل ألف متر مربع. يجب تقديم جميع التصاريح الخاصة بأعمال الترميم مع بيان بالأعمال التي سيتم تنفيذها وتكلفتها التقديرية. الوسوم عمر شويل - جدة كيفية التقديم على قرض الترميم من وزارة الإسكان 1442 وشروط قرض الترميم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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