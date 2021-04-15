الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التقديم

يبحث عدد كبير من مواطني المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة خلال هذه الأيام، فقد كثرت معدلات البحث من قبل المواطنين عن مبالغ الدعم التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من خلال برنامج المساعدة المقطوعة، فقد أطلقت الوزارة هذه المساعدات حتى تدعم الآلاف من الأسر السعودية التي تحتاج للدعم خاصة في الفترة الأخيرة بعد اجراء الحكومة واتخاذها لعدد كبير من الإجراءات الإصلاحية التي تهدف من خلالها الحكومة لرفع معدل النمو الإقتصادي كأحد خطط رؤية السعودية 2030م، ولكن قد أثرت هذه الإجراءات على المستوى المعيشي للمواطن حيث ارتفعت أسعار السلع الأساسية مما أدى إلى صعوبة تحمل المواطن لها، ومن هنا كان الدور الهام لمقطوعة الضمان الإجتماعي حيث تمد هذه الأسر والمواطنين بمبالغ مادية سنوية تساعدهم على تحمل الظروف المعيشية الشاقة، ونوضح لكم في هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” موعد نزول المساعدات المقطوعة وشروط التقديم فيها، فإلى نص المقال.

شروط المساعدة المقطوعة

يُمكن للأسر السعودية متوسطة الحال والتي تنطبق عليها كاقة الشروط التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية التقديم إلى المساعدة المقطوعة بشروط محددة وهي:

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 35 عام.

ألا يكون بحوزته سجلات تجارية.

أن يكون راتبه الشهري متوسط.

وبهذا تكون اكتملت الشروط اللازمة والواجب توافرها في المواطن ويستطيع التقديم والإستفادة من الدعم المقدم من برنامج المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المقطوعة

منذ إنطلاق برنامج مقطوعة الضمان الإجتماعي ولم تحدد وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية موعد ثابت لنزول المساعدات المقطوعة، ولهذا تكثر الأسئلة عن موعد نزول المساعدات كل عام، وحتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها إليكم لم تحدد الوزارة الموعد الرسمي لنزول المقطوعة، وسنوافيكم بأي تفاصيل جديدة فور الإعلان عنها.