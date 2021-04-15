بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة اليوم (الخميس) أوقات العمل بمراكز تقديم اللقاحات المضادة لفيروس “كورونا”، وشددت على أهمية التزام الجميع بالحضور في المواعيد المحددة لهم. وقالت الوزارة إنه حرصاً على توفير خدمة متميزة في الحصول على اللقاح وبدون انتظار، يجب الالتزام بالموعد المحدد، مبينة أن عدم الحضور في الموعد، يتطلب حجز موعد جديد من قِبل المستفيد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “الصحة”: تفويت الموعد المحدد لأخذ اللقاح يتطلب حجزاً جديداً.. وهذه أوقات عمل المراكز الرئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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