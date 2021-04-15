مواطن يكشف عن إصابته بكورونا بعد أخذ اللقاح.. و”الصحة” تتفاعل معه

بلادي – الرياض :

تفاعلت وزارة الصحة مع مواطن كشف عن إصابته بفيروس كورونا بعد 5 أيام من أخذه لقاح فايزر، واستغرابه لأن اللقاح لم يمنع إصابته بالفيروس.

وأوضحت “الصحة” أن اللقاح يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.

وأضافت أن هذا لا يعني أن متلقي اللقاح لن ينقل الفيروس لغيره، لذا يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم.