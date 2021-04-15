بلادي – الرياض :
تفاعلت وزارة الصحة مع مواطن كشف عن إصابته بفيروس كورونا بعد 5 أيام من أخذه لقاح فايزر، واستغرابه لأن اللقاح لم يمنع إصابته بالفيروس.
وأوضحت “الصحة” أن اللقاح يعمل على تنشيط الجهاز المناعي لإنتاج أجسام مضادة للفيروس والتي توفر الحماية للجسم من خلال منع العدوى أو السيطرة عليها.
وأضافت أن هذا لا يعني أن متلقي اللقاح لن ينقل الفيروس لغيره، لذا يجب الاستمرار في الاحترازات الوقائية بعد استكمال التطعيم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطن يكشف عن إصابته بكورونا بعد أخذ اللقاح.. و”الصحة” تتفاعل معه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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