الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل

بلادي – الرياض :

أعلن الديوان الملكي في بيانٍ اليوم (الخميس) وفاة والدة الأمير مشاري بن منصور بن مشعل بن عبدالعزيز.

وقال الديوان الملكي، إن الفقيدة من المقرر أن يصلى عليها ــ إن شاء الله ــ اليوم الخميس الموافق 3 / 9 / 1442هـ.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.