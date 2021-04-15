الأرصاد : استمرار الأمطار الربيعية على معظم مناطق المملكة من الجمعة إلى الإثنين

بلادي – الرياض :

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية، من متوسطة إلى غزيرة، على معظم مناطق المملكة، والتي تصحب غالباً بزخات من البرد وتيارات هابطة نشطة السرعة.

وأوضح المركز أنه يتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 45كم/س أو أكثر، ما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مبيناً أن المناطق المتأثرة بهذه الأجواء من يوم الجمعة إلى يوم الإثنين، وهي عسير ممثلة في “أبها، خميس مشيط، وبيشة، وتثليث، والنماص، وتنومة، والحرجة، وسراة عبيدة، وبلقرن).

كما يمتد تأثير هذه الأجواء على الباحة (الباحة، وبلجرشي، والمندق، والعقيق)، وجازان (فيفا، والعارضة، والداير، وهروب، والخوبة)، ونجران (نجران، وحبونا، وبدر الجنوب)، ومكة المكرمة (مكة المكرمة، والطائف، وميسان، وتربة، ورنية، والخرمة، والمويه، وظلم)، مضيفا أنه لا يستبعد أن تسبب هذه الأمطار سيول على أجزاء من هذه المناطق.

كما توقع استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة من يوم الجمعة إلى السبت على مناطق المدينة المنورة (المدينة المنورة، المهد ، خيرث، الحناكية، العل ، العيص ،وادي الفرع)، وحائل (حائل، الغزالة، بقعاء ومعظم المحافظات)، والأجزاء الشمالية والغربية لمنطقة الرياض (المجمعة، الزلف الغاط، شقراء، الدوادمي، عفيف).

ونوه بهطول أمطار متوسطة على مناطق أخرى، وهي المنطقة الشرقية (حفر الباطن، القيصومة، الخفجي النعيرية)، وكذلك الخرج، والقويعية، والمزاحمية، ووادي الدواس، والحدود الشمالية ممثلة في عرعر، ورفحاء، وطريف، منا يمتد هطول الأمطار على الجوف، وتحديدًا سكاكا، ودومة الجندل، والقريات، وطبرجل، وتبوك، وتيماء.