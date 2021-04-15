“الموارد البشرية” و”الصناعة” تعلنان إطلاق برامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي

بلادي – الرياض :

أعلنت وزارتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الخميس) إطلاق برنامج دعم الأجور لتحفيز توطين وظائف القطاع الصناعي، وذلك عبر تقديم محفزات ودعم للمصانع، واستقطاب الكفاءات الوطنية للعمل فيها.

وأشارت الوزارتان في بيان مشترك، أن الجهات المشاركة في هذا البرنامج ستتولى جوانب رفع جاذبية الوظائف في المصانع للسعوديين، وتوفير البيئة المناسبة لهم للالتحاق بالعمل في القطاع الصناعي، إضافة إلى تقديم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، والجوانب التدريبية والتأهيلية من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأكدتا أن البرنامج سيسهم في إكساب الشباب والشابات الباحثين عن العمل المهارات اللازمة عبر البرامج التدريبية التي يقدمها “هدف” و”التدريب التقني والمهني” بما يضمن استمراريتهم في العمل والتزود بأهم المهارات التي تساعدهم في رفع الإنتاجية، وجودة الأعمال.

وأوضحتا أن البرنامج سيعمل عبر العديد من المسارات لجذب هذه الوظائف، وتحفيز المصانع على رفع نسب توطين الوظائف لما يمثله هذا القطاع من توليد للوظائف سواء المباشرة أو غير المباشرة.

واشارتا إلى وأنه سيتم تقديم دعم 50% من الأجور في حال توظيف وتدريب وتأهيل السعوديين على رأس العمل من قبل المنشأة الصناعية بحد أقصى 3000 ريال، ودعم النقل للإناث من خلال برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول)، وذلك لمن تقل رواتبهن عن 8000 ريال، إضافة إلى دعم كامل لبرامج التدريب التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

ودعت وزارة الموارد البشرية المنشآت الصناعية إلى القيام بدورها في توفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، واستقطاب الكفاءات الوطنية التي تسهم في دعم الاقتصاد المحلي.

ولفتت إلى أنه يمكن لجميع المنشآت الصناعية التي لديها ترخيص من وزارة الصناعة والثروة المعدنية الدخول إلى المنصة الخاصة عبر البوابة الوطنية للتوظيف “طاقات” للاستفادة من برامج الدعم من خلال الموقع.