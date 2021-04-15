بمكافأة 4 آلاف وراتب 8 آلاف ريال.. “سرب” يفتح باب التسجيل للتدريب على قيادة قطار الحرمين

بلادي – الرياض :

بمكافأة 4 آلاف ريال.. فتح باب التسجيل في برنامج تدريبي لتأهيل قائدي القطار للعمل بإحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع.

أعلن المعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية “سرب” فتح باب التسجيل في البرنامج التدريبي لتأهيل قائدي القطار للعمل مع إحدى الشركات المشغلة لقطار الحرمين السريع.

واشترط المعهد على المتقدم للبرنامج أن يكون سعودي الجنسية، وعمره بين 23 و30 سنة، ومعدل الثانوية العامة 70% فأعلى، بجانب إجادة اللغة الإنجليزية، واجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

ونوه بأن مدة البرنامج سنة، وسيمنح المتدرب مكافأة قدرها 4 آلاف ريال، مع توظيفه في مهنة قائد قطار بشركة “رينفي السعودية” بعد اجتياز البرنامج، براتب يبدأ من 8 آلاف ريال، مشيرًا إلى أن التقديم متاح الآن وحتى 2 مايو المقبل عبر موقع المعهد.

وأبان أنه من المقرر أن يبدأ البرنامج في 6 يونيو المقبل، وستكون مدة التدريب سنة، منها 3 أشهر في مقر المعهد و9 أشهر من التدريب العملي في مواقع العمل بمشروع قطار الحرمين السريع.