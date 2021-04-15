اختصاصي: المياه المثلجة على الإفطار تؤثر على المعدة ولا ‏تسبب جلطات

بلادي – الرياض :

أكد أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، ‏أن شرب المياه المثلجة على الإفطار لا يسبب ‏جلطات القلب، كما يدعي البعض.‏

وقال الدكتور النمر إن المياه المثلجة على الإفطار ليست مناسبة لأنها تؤثر على ‏المعدة بشكل مؤقت حتى تكتسب درجة حرارة الجسم، غير أنها لا تسبب ‏جلطات القلب.‏

ووصف تصرف بعض الأشخاص بشرب ‏كوبين من القهوة التركي في السحور بأنه “خاطئ”، مبيناً أن القهوة تسبب إدرار البول وبالتالي ‏فقدانا لسوائل الجسم والشعور بالعطش، مع حدوث ارتجاع ‏بالمريء وصعوبة النوم والخفقان.‏

ونصح بعدم استثارة شخص قبل الإفطار ولو بالمزاح، إذ إن ‏البعض سيكون سريع الانفعال، نتيجة نقص السكر والسوائل ‏وقلة النوم، وهي أعراض انسحابية للقهوة والتدخين.‏