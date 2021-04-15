نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان بالمملكة السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان بالمملكة، عمل البنوك في شهر رمضان يعتمد دائما المملكة السعودية لتقديم أفضل الخدمات لجميع العملاء بشكل دائم وبالتالي قام بتحديد مواعيد البنوك الرسمية مع قدوم شهر رمضان المبارك حتى يتمكن جميع العملاء من الذهاب إلى البنك في المواعيد المحددة لتلبية احتياجاتهم، وتقديم كافة الاستفسار والخدمات التي يريدون الحصول عليها، لهذا سوف نوضح لكم مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان وكذلك مواعيد اجازة عيد الفطر بالتفصيل.

مواعيد عمل البنوك في السعودية

البنك المركزي السعودي قام بالإعلان بشكل رسمي عن مواعيد البنوك مراكز التحويل داخل المملكة السعودية أثناء شهر رمضان والتي سوف تبدأ من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة الرابعة عصراً مؤكدا أن جميع مراكز التحويل سوف تكون مفتوحة في بعض الأماكن المحددة وهي كالآتي:

مدينة مكة والمدينة وكذلك في كافه المنافذ الحدودية والأماكن التي تم تأهيلها للممواطنين وخاصة الأماكن التي يوجد فيها ازدحام شديد وكذلك بعض الأماكن التي يتواجد فيها الحجاج والمترجمين للعمرة أو الزوار.

عدد ساعات العمل بالقطاع الخاص في رمضان

تم تحديد بعض الأنظمة المحددة والقوانين التي تتعلق بساعات العمل للقطاع الخاص خلال شهر رمضان المبارك فقد تم التأكيد على أهمية أن يتم تقليل عدد ساعات العمل خلال هذا الشهر حتى يتمكن جميع العاملين من أداء العبادات الدينية والتخفيف عليهم أثناء فترة الصيام

وبالتالي تم تعديل جميع اللوائح حتى تصبح عدد ساعات العمل في جميع العاملين في القطاع الخاص في شهر رمضان المبارك إلى ست ساعات في اليوم، أما بالنسبة لعدد ساعات العاملين في الحراسة والتنظيف تصل ساعات العمل إلى 10 ساعات في اليوم، أما بالنسبة لفترات الصلاة تكون أثناء الصلاة ولا تقوم من ضمن نطاق يوم العمل.