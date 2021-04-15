نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحديث برنامج حساب المواطن 1442 وتغيير رقم الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث برنامج حساب المواطن، يهتم الجميع بمعرفة أهم الخطوات التي تساعدهم على تحديث برنامج حساب المواطن حتى لا يحدث انقطاع للدعم حيث أكد البرنامج على أهمية تحديث البيانات بشكل دائم حتى تتوافر بجميع البيانات، التابع للجهات الرسمية لامكانية استمرار الدعم، لهذا سوف أوضح لكم من خلال السطور القادمة خطوات تحديث حساب المواطن بشكل تفصيلي.

خطوات تحديث حساب المواطن

يمكن للجميع تسجيل الدخول إلى موقع برنامج حساب المواطن اتباع بعض الخطوات التي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم الدخول إلى الصفحة الرسمية الخاص ببرنامج حساب المواطن بعد ذلك تقوم بالضغط على استكمال الطلب سوف تجدها أمامك ثم اضغط علي أضافه كافة المعلومات المطلوبة وتقوم برفع كافة المستندات المطلوبة ثم اضغط على حفظ.

خطوات تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

أولا يجب تسجيل الدخول إلى برنامج حساب المواطن والضغط على خيار الدخول سوف تجدها أمامك أعلى الشاشة ثم تضيف رقم الهوية وكلمة المرور بعد ذلك تبدأ ب أضافة رمز التحقق والضغط على تسجيل الدخول وكتابة بيانات المستفيد ثم اضغط على تغيير رقم الجوال وتضيفها رقم الهوية بعد الانتهاء من هذه الخطوات تبدأ ب اضافة تاريخ الميلاد الهجري ورقم الجوال الجديد وتقوم بالكتابة تاريخ انتهاء الهوية ثم اضغط على تغيير سوف يصل إليكم رسالة تحتوي على رمز تقوم بإضافته ثم اضغط على توثيق.

إثبات الأهلية بحساب المواطن

يريد بعد المستفيدين من حل المشكلة التي تواجههم بشكل دائم وهي عدم إمكانية إثبات الأهلية ببرنامج حساب المواطن عند تحديث البيانات لهذا سوف نوضح لكم خطوات حل هذا الأمر وهو كالآتي:

أولا يتم الولوج إلى منصة حساب المواطن والضغط على دراسة الأهلية ثم اختيار أسباب عدم الأهلية ثم قراءات التعليمات بعد ذلك تقوم بالضغط على اعتراض على الأهلية وتقوم بتحديد نوع المرفق ثم تضيف المعلومات المطلوبة منك بشكل صحيح وأضافة الوثائق التي تقوم بإثبات الأهلية بعد ذلك تقوم بتحميلها ثم اضغط على رفع الملفات.