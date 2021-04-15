نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيمة مكرمة الضمان الاجتماعي وموعد نزولها لشهر رمضان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نزول مكرمة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان، تم إصدار أمر ملكي من قبل الملك سلمان بن عبد العزيز بشأن توفير مكرمة مالية مع راتب الضمان الاجتماعي لشهر رمضان المبارك حيث تم تحديد يوم أمس الأول من شهر رمضان هو موعد توفير راتب الضمان الاجتماعي والمكرمة المالية لمستحقي ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

مكرمة ملكية الضمان الاجتماعي

يبحث مستحقي الضمان الاجتماعي منذ أيام عن الكثير من معلومات الضمان الاجتماعي وموعد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي لشهر رمضان الكريم 1442، وخاصةً بعد الإعلان عن توفير المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي لهذا الشهر حيث أنه يتم توفيرها مرة واحدة من كل عام بشهر رمضان الكريم من خادم الحرمين الشريفين لكي يساعد المواطنين والأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض من مستحقي الضمان الاجتماعي لكي يكونوا قادرين على مواجهة الصعاب في شراء أساسيات الحياة.

وأما عن قيمة المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي فهي:

قيمة المكرمة الملكية للمستفيد الأساسي من الضمان الاجتماعي هي 1000 ريال سعودي.

قيمة المكرمة الملكية للضمان الاجتماعي للتابع هي 500 ريال سعودي.

نزول المكرمة المالية لمستحقي الضمان الاجتماعي

كانت قد أعلنت الهيئة المختصة عن توفير راتب الضمان الاجتماعي للمستحقين في الأول من شهر رمضان والذي يوافق الثالث عشر من شهر أبريل أي يوم أمس وحصل جزء كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي على راتبهم حتى الآن، أما عن المكرمة المالية فإن موعد توفيرها حتى الآن لم يتم الإعلان عنه ولكن يوضح البعض أنه قد يحتمل توفيرها في الثاني عشر من شهر رمضان وذلك وفقًا لحساب الضمان الاجتماعي على الاسناب شات.

التسجيل في الضمان الاجتماعي

لمن يرغب في التسجيل في خدمة الضمان الاجتماعي بعد التعرف على الشروط المطلوبة والتأكد من توافرها، عليه اتباع خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي التالية: