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عمر شويل - جدة موعد صرف تعويضات معترضي حساب المواطن يوضحه البرنامج، يعمل حساب المواطن على تقديم دعم شهري للمستفيدين، وذلك بعد ثبوت شروط الأهلية، وفي حالة عدم حصول المستفيد على الدعم يحق له تقديم اعتراض على ذلك خلال 5 أيام من ظهور نتيجة الأهلية وحتى 90 يوم من ذلك التاريخ، وذلك عن طريق تقديم اعتراض عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج أو التواصل مع البرنامج عبر البريد الإلكتروني.
موعد صرف تعويضات معترضي حساب المواطن
نعلم أنه يمكن للمستفيدين من دعم حساب المواطن الاعتراض على مبلغ الدعم أو عدم الأهلية، ويتم صرف التعويض بأثر رجعي عن هذه الدفعة في الدفعات التالية، ويتم حساب هذه الفترة بأثر رجعي يصل إلى 5 شهور، وفي حالة تقديم المستفيد للاعتراض خلال المدة المذكورة ( 3 شهور) لابد له من إعادة التسجيل مرة أخرى عبر البوابة الإلكترونية والتسجيل من جديد.
الاعتراض على دعم حساب المواطن
يمكن تقديم اعتراض على دعم حساب المواطن أو عدم الأهلية، وذلك كالتالي:
زيارة الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج حساب المواطن.
الذهاب إلى قائمة إدارة الحسابات، والضغط على تاريخ الاستحقاق.
في حالة عدم أهلية المواطن للدعم، يتم ادارج أسباب عدم الأهلية أسفل الحالة.
نضغط على أيقونة تقديم اعتراض المتواجدة بجانب أسباب عدم الأهلية.
كتابة كافة البيانات المطلوبة والنقر على إرسال.
شروط الأهلية لدعم حساب المواطن
وضع برنامج حساب المواطن عدة شروط لاستحقاق الدعم، وهي:
- أن يكون المواطن سعودي الجنسية باستثناء أبناء المواطنة والزوجة غير السعودية.
- الإقامة بشكل مستمر داخل المملكة خلال العام السابق لمدة تتجاوز 3 شهور.
- عدم تواجد المتقدم داخل سجون المملكة أو دار الإيواء.
- توافق البيانات المدونة مع الجهات المختصة.
- أن يكون لديه بطاقة تنقل.
- بعد ذلك يتم دراسة مبلغ الاستحقاق على حسب عدد أفراد الأسرة وأعمار التابعين للمتقدم.
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